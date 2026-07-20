"כל השבוע בכית": העימות בין אוטמנדי לרודרי

בלם ארגנטינה כעס על הקשר: "כל השבוע אתה ולאפורט בכיתם לשופט". הספרדי דרש כבוד ויריבו לא נשאר חייב: "יש לי כבוד, אבל אתה לא צריך לדבר ככה"

המתח בין ארגנטינה לספרד לא הסתיים עם שריקת הסיום בגמר מונדיאל 2026. רגעים לאחר הניצחון הספרדי 0:1 בהארכה, נרשם עימות סוער על כר הדשא בין בלם ארגנטינה ניקולאס אוטמנדי לבין קפטן ספרד, רודרי, כשגם מיקל אויארסבאל ניסה להתערב ולהרגיע את הרוחות.

על פי התקשורת בארגנטינה, רודרי ניגש ללחוץ את ידו של אוטמנדי, אך הבלם הארגנטינאי סירב לעבור על הדברים לסדר היום והטיח בו: "כל השבוע בכית. אתה ואיימריק לאפורט, שניכם. את זה לא עושים. כל השבוע בכיתם לשופטים, חבר".

רודרי נראה מופתע והשיב: "על מה? על מה?", בעוד אויארסבאל התקרב בניסיון להרגיע את אוטמנדי. החלוץ הספרדי הבין במהרה שהארגנטינאי אינו מעוניין לשוחח ועזב את המקום, בעוד הוויכוח בין שני השחקנים נמשך.

רודרי מניף את גביע העולם (רויטרס)

העימות הסוער בין רודרי לאוטמנדי

בשלב מסוים דרש רודרי "קצת כבוד", אך אוטמנדי לא נשאר חייב והשיב: "יש לי כבוד, אבל גם אתה לא צריך לדבר בצורה כזאת, אתה מבין?". רודרי המשיך לשאול: "מה כבר אמרתי?", בזמן שהמצלמות תיעדו את חילופי הדברים מקרוב.

לפי הדיווחים בארגנטינה, הכעס של אוטמנדי נבע מההתבטאויות של שחקני ספרד בימים שלפני הגמר בנוגע לסגנון המשחק של האלביסלסטה. רודרי אמנם הסתפק באמירה כי "אסור להיגרר לפרובוקציות", אך מי שעורר את מירב הביקורת היה איימריק לאפורט.

בלם ספרד אמר לפני המשחק: "במשחקים האחרונים ראינו דברים שהפתיעו אותנו מאוד, מהלכים שעוברים ללא תגובה. במיוחד מול ארגנטינה, שהיא נבחרת שמשאירה הרבה עקיצות ותיקולים. בכדורגל אסור לאפשר דברים כאלה, במיוחד בטורניר גדול, כי זה יכול להוציא אותך משיווי משקל ולהרתיח אותך. זה התפקיד של השופט לשלוט בזה. אם שחקן אחד או שניים יכולים לעשות מה שהם רוצים, המשחק יהפוך לכאוס". נראה כי אוטמנדי לא שכח את הדברים, ודאג להזכיר אותם לרודרי מיד עם סיום הגמר.