סקאלוני בכה: זה כואב לי בנשמה, אעזוב בדצמבר

מאמן ארגנטינה נטש את מסיבת העיתונאים אחרי ההפסד בגמר המונדיאל בדמעות: "מרגיש צורך לעצור ולחשוב, לא יודע אם אוכל לעשות משהו יותר גדול מזה"

ההפסד של ארגנטינה לספרד בגמר מונדיאל 2026 לא רק שבר את הלב של האלביסלסטה, אלא גם העלה סימן שאלה גדול סביב עתידו של ליונל סקאלוני. המאמן הגיע למסיבת העיתונאים באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי דקות ארוכות לאחר סיום המשחק, התקשה לעצור את הדמעות והודה כי הוא שוקל לסיים את דרכו בנבחרת עם תום חוזהו בדצמבר.

"עוד לא דיברתי עם ליאו. אני הולך לדבר עם הנשיא ויש לי מושג מה אני רוצה לעשות. אמלא את החוזה שלי ואז נראה. האמת היא שאני מרגיש צורך לעצור ולחשוב, כי אני לא יודע אם אוכל לעשות משהו גדול יותר מזה. אולי נצטרך לדבר", אמר סקאלוני, לפני שנקטע על ידי הדמעות.

המאמן הוסיף: "להיות במקום שבו אני נמצא זו הגשמת חלום. אנחנו, כל הצוות והשחקנים, ניסינו לתת הכול עד הרגע האחרון. מגיע לי לקחת את הזמן הזה כדי לחשוב. זה מקום שלא חלמתי שאגיע אליו בחיים".

"זה כואב, זה כואב לי בנשמה"

הרגע המטלטל ביותר הגיע כאשר סקאלוני דיבר על העתיד ועל הצורך לבנות מחדש את הנבחרת. בקול חנוק הוא הודה כי קשה לו לראות כיצד ישחזר את ההצלחה של הדור הנוכחי.

ליאו מסי בוכה (רויטרס)

"בחיים לא חשבתי שאני וכל אנשי הצוות נהיה במקום הזה. כדי להמשיך צריך הרבה דברים, במיוחד להתחיל מחדש ולבנות קבוצה כמו זו שהייתה לנו, וקבוצה כזו כנראה לא תהיה שוב. זה כואב, זה כואב לי בנשמה", אמר, ולאחר מכן עזב את מסיבת העיתונאים כשהוא מתקשה להמשיך לדבר.

בהמשך, מחוץ לאצטדיון, המשיך להתייחס לעתידו ורמז פעם נוספת כי הקדנציה מתקרבת לסיומה: "זה לא באמת משנה מי יאמן את הנבחרת. מספיק שמי שיהיה שם יבין מגיל צעיר מה המשמעות של ללבוש את החולצה הזאת ולייצג את המדינה. כל תהליך בסופו של דבר מסתיים. התהליך הזה היה נפלא, יוצא דופן, ואנחנו נמשיך להילחם עד דצמבר".

חוזהו של סקאלוני בהתאחדות הארגנטינאית מסתיים בסוף דצמבר 2026. למרות שבחודשים האחרונים התקיימו מגעים להארכת ההתקשרות ויחסיו עם נשיא ההתאחדות קלאודיו טאפיה נחשבים למצוינים, דבריו לאחר הגמר מעידים כי האפשרות שיעזוב בסיום החוזה היא ממשית מאוד.

עוד לפני המונדיאל הבהיר סקאלוני כי נושא החוזה אינו נמצא בראש סדר העדיפויות שלו, אך כעת, אחרי ההפסד בגמר והתגובות האמוציונליות, נראה כי המאמן עשוי לסיים את אחת התקופות המצליחות בתולדות נבחרת ארגנטינה כבר בחודש דצמבר.