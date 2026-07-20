שריקות בוז לטראמפ בגמר המונדיאל, ש"נדחף" להנפה

הנשיא עמד לצידו של ג'אני אינפנטינו וזכה לקבלת פנים עוינת במיוחד מעשרות אלפי האוהדים באצטדיון בניו ג'רזי במהלך טקס הנפת הגביע של נבחרת ספרד

לצד החגיגות של נבחרת ספרד על כר הדשא לאחר ה-0:1 הדרמטי על ארגנטינה, גמר מונדיאל 2026 סיפק הלילה (בין ראשון לשני) גם אירוע פוליטי מעורר סערה. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שהגיע למעמד הגמר כאורחו של נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו, ספג קריאות בוז צורמות ושריקות רועמות מצד עשרות אלפי האוהדים ביציעים.

טראמפ צפה במשחק מסוויטת הכבוד לצדו של אינפנטינו, שם אף תועד במהלך המחצית הראשונה כשהוא מקבל הזדמנות לגעת בגביע המוזהב. הדרמה האמיתית החלה בטקס הסיום הרשמי: כאשר הנשיא האמריקאי צעד אל כר הדשא והמצלמות באצטדיון התמקדו בו, הקהל הגיב בבוז מהדהד ובשריקות שהיו חזקות מספיק כדי לגבור על המוזיקה שליוותה את הטקס, ונשמעו היטב גם בשידור הטלוויזיוני הבינלאומי.

נשאר על הפודיום בניגוד לתוכניות

טראמפ לקח חלק בחלוקת המדליות לשחקני שתי הנבחרות, לצדם של מנהיגי המדינות השותפות לאירוח הטורניר - נשיאת מקסיקו קלאודיה שיינבאום וראש ממשלת קנדה מארק קרני. השיא הגיע ברגע הענקת הגביע לקפטן הספרדי רודרי; לאחר העברת הגביע, אינפנטינו ניסה לסמן לטראמפ לפנות את הבמה כדי להשאיר את הפוקוס לשחקנים, אך הנשיא האמריקאי בחר להישאר על הפודיום ועמד ממש לצד שחקני אלופת העולם הטרייה בזמן ההנפה הרשמית.

דונלד טראמפ בשיחה עם גאבי (IMAGO)

אין זו הפעם הראשונה שטראמפ סופג קבלת פנים כזו באירועי ספורט, ובפרט באצטדיון בניו ג'רזי - הממוקם במחוז ברגן ומוקף באזורים בעלי רוב דמוקרטי מובהק, הנחשבים לעוינים עבורו פוליטית. טראמפ כבר ספג בוז דומה באותו אצטדיון בגמר גביע העולם למועדונים בקיץ האחרון, וכן במשחקי ניו יורק ניקס ב-NBA ובטורניר הטניס של אליפות ארה"ב הפתוחה .

הגעתו של הנשיא האמריקאי לגמר לוותה גם בסידורי אבטחה כבדים במיוחד שהקשו על כניסת האוהדים, ואף הובילו למחאה מאורגנת של אקטיביסטים מחוץ לאצטדיון, שחילקו לאוהדים "כרטיסים אדומים" מיוחדים שנועדו להנפה בזמן הטקס הרשמי נגד טראמפ ונגד שחיתות בספורט.