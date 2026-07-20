נוקאאוט: נתן לוי מתכונן ודו פלסיס ואוסמן

הפודקאסט סיכם את הדרמה מהסופ"ש ב-UFC עם הניצחון של דו פלסיס על אוסמן, ומתכונן לערב הקרבות בהיכל מנורה: נתן לוי באולפן לקראת המפגש מול ואנטה

יניב קמינסקי ואולגה רובין חוזרים עם פרק חדש של נוקאאוט, ומסכמים את אירוע ה-UFC מהסופ”ש האחרון, כשבמוקד הניצחון המרשים של דו פלסיס על אוסמן בקרב המרכזי. ניתחנו את רגעי המפתח של האירוע, המשמעויות להמשך הדרך לשני הלוחמים בארגון, ושאר הקרבות בקארד שסיפקו לא מעט רגעים מעניינים.

עוד בפרק: כל ההכנות האחרונות לקראת אירוע הקרבות הגדול ביותר שנערך בישראל, כשנתן לוי מגיע לאולפן לקראת הקרב הגדול שלו בהיכל מנורה ב-GFN 1 מול לנדו ואנטה. איך מרגישים שבוע לפני ההתמודדות הגדולה ביותר בקריירה, המסר שהעביר ליריב שלו, ההתרגשות לקראת הקרב לעיני הקהל הביתי, וכל מה שצריך לדעת על מסיבת העיתונאים ואירוע השקילה המסורתי שיהיו פתוחים לקהל הרחב.

וגם: איך מאזיני וצופי נוקאאוט יכולים לזכות בזוג כרטיסים לאחד מאירועי הקרבות הגדולים שנערכו בישראל, כל הפרטים על ההגרלה, וכמובן כל מה שמחכה לאוהדי ה-MMA בשבוע הקרוב. האזנה נעימה!

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הפקה ועריכה: אופק שדה