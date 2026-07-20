כאוס בסיום: פארדס תקף את אריק גרסיה וגאבי

ספרד חגגה זכייה שנייה במונדיאל אחרי 0:1 על ארגנטינה, אך אחרי השריקה התפתחה מהומה. הארגנטינאי דחף את הבלם ולאחר מכן הפיל את הקשר על הקרקע

הזכייה ההיסטורית של ספרד בגביע העולם הפכה בתוך שניות לסערה גדולה על כר הדשא. הלה רוחה גברו 0:1 על ארגנטינה בגמר מונדיאל 2026 והניפו את הגביע בפעם השנייה בתולדותיה, אך רגע לאחר שריקת הסיום החגיגות התחלפו בכאוס, כאשר שחקני שתי הנבחרות התעמתו במספר מוקדים והאווירה התחממה במהירות.

מי שעמד במרכז האירועים היה לאנדרו פארדס. הקשר הארגנטינאי, שעלה מהספסל במחצית, ספג כרטיס צהוב דקות ספורות לאחר כניסתו וניצל מספר פעמים מהרחקה נוספת עד לסיום המשחק. לאחר השריקה נראה היה מתוסכל ואיבד את העשתונות, כשבעקבות המקרה הוא גם ספג כרטיס אדום.

זה התחיל בכך שפארדס תקף את אריק גרסיה, תפס אותו בצווארו ודחף אותו, כשזה הוביל להתערבות מיידית של גאבי, שלא נשאר אדיש ומיהר להגן על חברו לנבחרת. העימות התלהט במהירות והארגנטינאי פנה גם לקשר הספרדי והפיל אותו אל הקרקע, כששחקנים נוספים הצטרפו למהומה שנוצרה ורק לאחר מספר רגעים אנשי הצוות והשחקנים הצליחו להפריד בין הצדדים.

לאנדרו פארדס ואריק גרסיה (IMAGO)

לאנדרו פארדס ואריק גרסיה (IMAGO)

פארדס, שנכנס עם פתיחת המחצית השנייה במקומו של ניקו גונסאלס, שיחק על סף ההרחקה לאורך דקות ארוכות. למרות שספג כרטיס צהוב וביצע עבירות נוספות שהיו עשויות להוביל לצהוב שני, השופט הסלובני סלאבקו וינצ'יץ' בחר שלא לשלוף לעברו כרטיס נוסף והותיר אותו על כר הדשא עד לסיום המשחק.

לאנדרו פארדס וגאבי במהומה בסיום (רויטרס)