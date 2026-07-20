קוברסי הצעיר המצטיין, סימון שוער הטורניר

אחרי הניצחון של ספרד על ארגנטינה בגמר מונדיאל 2026, הבלם בן ה-19 זכה בפרס השחקן הצעיר המצטיין, בעוד שהשוער קטף את תואר השוער הטוב בטורניר

נבחרת ספרד השלימה מונדיאל חלומי כאשר הניפה את גביע העולם 2026 לאחר ניצחון בגמר 0:1 על ארגנטינה, ובסיומו גם גרפה את התארים האישיים היוקרתיים ביותר של הטורניר. פאו קוברסי נבחר לשחקן הצעיר המצטיין של המונדיאל, בעוד אונאי סימון זכה בפרס שוער הטורניר.

הבלם הצעיר של ברצלונה היה מהשחקנים הבולטים לאורך כל המסע של לה רוחה, כשהציג בגרות יוצאת דופן, מנהיגות בחלק האחורי ויכולת מרשימה מול כמה מהנבחרות החזקות בעולם. הופעותיו זיכו אותו בהכרה רחבה ובתואר היוקרתי, המוענק לשחקן הצעיר המצטיין בטורניר.

עמודי התווך של האלופה

גם אונאי סימון נהנה מטורניר נהדר והוכיח פעם נוספת מדוע הוא נחשב לאחד השוערים הטובים בעולם. שוער ספרד סיפק שורה של הצלות מכריעות לאורך שלבי הנוקאאוט, שמר על יציבות בין הקורות והיה גורם משמעותי בזכייה ההיסטורית של נבחרתו בגביע העולם.

אונאי סימון מניף את תואר שוער המונדיאל ב-2026 (רויטרס)

בספרד החמיאו לשניים בסיום המשחק וציינו כי הם מסמלים את השילוב המושלם בין דור העתיד לניסיון הקיים בסגל. קוברסי בן ה-19 הפך לאחד הסמלים החדשים של הכדורגל הספרדי, בעוד סימון סיפק מנהיגות ושקט ברגעי הלחץ הגדולים ביותר.

הזכייה בתארים האישיים חתמה טורניר מושלם עבור הספרדים, שחגגו בסיום גם את גביע העולם וגם את ההכרה הבינלאומית בכוכביהם. אחרי הניצחון על ארגנטינה בגמר, ספרד מסיימת את מונדיאל 2026 כאלופת העולם, כאשר קוברסי ואונאי סימון מוסיפים נדבך נוסף לחגיגות עם הפרסים האישיים בהם זכו.