סקאלוני הודה: ספרד הייתה טובה יותר, נתנו הכל

מאמן ארגנטינה דיבר לאחר ההפסד הכואב בגמר המונדיאל, הודה בעליונות היריבה ושלח מסר לעם הארגנטינאי: "צריכים להיות גדולים גם בהפסדים, נלחמנו"

נבחרת ארגנטינה נפרדה הלילה (בין ראשון לשני) מחלומה לשמור על תואר אלופת העולם. האלביסלסטה נכנעו לספרד בגמר מונדיאל 2026, ולאחר שריקת הסיום, המאמן ליאונל סקאלוני התייצב מול העיתונאים כדי לסכם את הקמפיין ואת הערב הקשה ברגשות מעורבים של כאב, גאווה והשלמה.

"עצב. אבל יש בי ידיעה שנתנו הכל", פתח המאמן ליאונל סקאלוני את דבריו לאחר המשחק. "יש לי הרבה מה להגיד על איך הגענו לכאן, אבל זה לא שווה את זה. אני חש תודה נצחית לבחורים האלה שהתחרו עד הרגע האחרון. ספרד הייתה טובה יותר, זה נכון, אבל אני אשמור מהטורניר הזה זיכרון נהדר".

על ההתמודדות עם אובדן התואר במעמד היוקרתי ביותר הוסיף סקאלוני: "זה כואב מאוד. אנחנו צריכים להיות גדולים גם בהפסד. הראינו שאנחנו יודעים איך להפסיד, אבל זה לא אומר שאנחנו הולכים לשכוח את כל מה שעשינו כדי להגיע לכאן".

ליאו מסי תופס את הראש (IMAGO)

לקראת סיום הראיון, בחר המאמן להפנות את דבריו ישירות לאוהדים במולדת, וביקש מהם להעריך את הדרך שעשתה הנבחרת למרות הסוף המר: "אני אסיר תודה לשחקנים ואני רוצה להגיד למדינה שנתנו הכל. הגענו לכאן ברגע לא הוגן, זה נכון. כשמפסידים, חייבים לקום חזרה; אין שום אפשרות אחרת".

"אני תמיד אזכור את סגניות האלופה כי זה קשה להפליא בכלל להגיע לשלב הזה, ואנחנו חייבים לתת לזה ערך עצום", סיכם סקאלוני. "מן הסתם, זה כואב לנו. יש בי הכרת תודה ועצב, כמובן. אבל כשאתה משחק ככה ונותן את הכל, קשה לבקר משהו".