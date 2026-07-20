אחרי ההפסד בגמר: מסי לא הצליח לעצור את הדמעות

הכוכב של ארגנטינה התאפק שלא לבכות, אך לבסוף התפרק מבכי לאור העובדה שנבחרתו פספסה הזדמנות לזכות בפעם השנייה ברציפות בגביע העולם. צפו בתמונות

אחרי שב-2022 הצליח לפרוץ את תקרת הזכוכית ולסיים עם גביע העולם, לאורך כל מונדיאל 2026 הכוכב הכי גדול של ארגנטינה, יש שיאמרו אי פעם, היה משוחרר והוכיח שגם בגיל 39, הוא עדיין השחקן הכי טוב של האלביסלסטה, כשהצליח להצעיד אותה עד לגמר הטורניר נגד ספרד.

אך דווקא שם, הכל הלך נגדו. הוא וחבריו התקשו להגיע למצבים ואיימו על השער רק בתוספת הזמן של ההארכה, אחרי שנקלעו לפיגור 1:0 כשבנוסף לכל, הם גם בעשרה שחקנים.

ליאו מסי מתקשה לעצור את הדמעות (רויטרס)

ליאו מסי דומע (רויטרס)

ליאו מסי בוכה על הדשא (IMAGO)

ליאו מסי מנסה לעצור את הדמעות (רויטרס)

ליאו מסי תופס את הראש (IMAGO)

לאחר שריקת הסיום, מסי לא הצליח לעצור את הדמעות לאור העובדה שהיה במרחק נגיעה מזכייה נוספת בגביע העולם, זכייה שאולי תכתיר אותו באופן רשמי כגדול שחקני ארגנטינה אי פעם, ואולי גם תיתן את החותמת הסופית לכך שהוא השחקן הגדול בהיסטוריה.