בדפי ההיסטוריה: רודרי נבחר לשחקן הטורניר

הקשר הנהדר של מנצ'סטר סיטי הוכתר כמצטיין וזכה בכדור הזהב של המונדיאל אחרי הופעה הרואית לאורך כל הדרך לגמר. הקהל הארגנטיאני הגיב בקריאות למסי

נבחרת ספרד חוגגת זכייה דרמטית בגביע העולם אחרי 0:1 מורט עצבים על ארגנטינה בהארכה, אך מי שזכה הלילה (בין ראשון לשני) לחותמת הרשמית על מעמדו כאדריכל הניצחון והקשר המוביל בדורו הוא רודרי. קפטן הלה רוחה הוכרז רשמית על ידי פיפ"א כשחקן המצטיין של מונדיאל 2026 וקיבל את כדור הזהב של הטורניר.

עם זאת, רגע ההענקה באצטדיון בניו ג'רזי לווה ברגע מחאתי קטן ביציעים. אלפי האוהדים הארגנטינאים שנשארו שבורי לב לאחר שריקת הסיום, הביעו מחאה קולנית על הבחירה. בזמן שרודרי צעד אל עבר הפודיום לקבלת הפרס, האצטדיון רעד מקריאות קצובות של "מסי, מסי" מצד הקהל של האלביסלסטה, שחשב שמי שראוי לתואר הוא הקפטן שלהם.

המנצח על התזמורת: ארון התארים המושלם של רודרי

למרות הדרמה ביציעים, הבחירה ברודרי משקפת טורניר פנומנלי של הקשר, ששימש כברומטר האמיתי בקישור של לואיס דה לה פואנטה. רודרי שבר במהלך הטורניר שיא היסטורי בן 60 שנה כשהשלים 756 מסירות מדויקות במונדיאל בודד - הכי הרבה מאז החלו המדידות ב-1966.

רודרי לוחץ יד לדונלד טראמפ (רויטרס)

הזכייה הנוכחית משלימה עבור קשר מנצ'סטר סיטי ארון תארים בלתי נתפס, שהופך אותו לאחד השחקנים המעוטרים והמצליחים ביותר בתולדות המשחק. הוא רשם הלילה כניסה למועדון אקסקלוסיבי של 11 שחקנים בלבד בהיסטוריה של הכדורגל שזכו במונדיאל, בליגת האלופות ובפרס כדור הזהב היוקרתי.

רודרי מחזיק כעת ברשימת הישגים חסרת תקדים שכוללת את גביע העולם (ותואר מצטיין הטורניר), אליפות אירופה עם ספרד (שם נבחר גם כן למצטיין), זכייה בליגת האלופות, ארבע אליפויות פרמייר ליג וזכייה בכדור הזהב. ספרד חוגגת תואר עולמי שני, ורודרי חוגג את מקומו המובטח בדפי ההיסטוריה.