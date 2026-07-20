שירר: פרננדס עלה לארגנטינה בזכייה במונדיאל

חלוץ העבר האנגלי נכנס בקשרה של האלביסלסטה וצ'לסי שהורחק: "הוא עזר להם אמנם בחצי הגמר, אבל פגע בהם בגמר". ב'אולה' הצטרפו: "איבד את השליטה"

בעשרה שחקנים, ארגנטינה ירדה כמנוצחת בגמר המונדיאל אחרי הפסד 1:0 בהארכה לספרד אחרי שאנסו פרננדס הורחק רגע לפני שהמשחק הלך לעוד 30 דקות של משחק ולמעשה פספסה את האפשרות להשיג את הכוכב הרביעי על החזה.

קשרה של צ’לסי ספג ביקורות רבות על ההרחקה, כשאחד מהם היה מהאגדה האנגלית אלן שירר, שזעם: “ברגע שאתה מסתכל אחורה ורואה את האדום שנשלף לעבר פרננדס, שם נגמרו לארגנטינה הסיכויים. הוא עזר להם אמנם להגיע לגמר עם גול יפהפה בחצי הגמר, אבל הוא עלה להם בגמר עם ההרחקה”.

גם ב’גאזטה’ נכנסו בקשר: “אנסו פרננדס הרס טורניר נהדר”. ב’אל גראפיקו’ הארגנטינאי כתבו: “ההתפרצות של פרננדס עלתה לו בכרטיס צהוב שני והרחקה”. גם ב’אולה’ הארנגטינאי הצטרפו: “הקשר לחלוטין לא היה במיטבו, ואיבד את השליטה רגע לפני שההארכה הגיעה”.