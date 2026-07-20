עכברי מונדיאל, פרק 24: ספרד אלופת העולם

הפודקאסט מסכם את הגמר הדרמטי ואת הטורניר: הדאבל ההיסטורי של דה לה פואנטה, סימן השאלה סביב עתידו של מסי ובחירת המצטיינים והמאכזבים. האזינו

פודקסט עכברי מונדיאל מגיע לאקורד הסיום. אחרי חודש של דרמות, הפתעות, הכרעות ומלא כדורגל, אורי רייך, עמית לוינטל ואורן קדוש נפגשו בשעת לילה מאוחרת כדי לסכם את הגמר ואת כל מונדיאל 2026.

ספרד היא אלופת העולם בפעם השנייה בתולדותיה, אחרי 0:1 דרמטי על ארגנטינה בהארכה. זה לא היה גמר יפה במיוחד, אבל דיבו מרטינס והלב של הארגנטינאים דחפו את הגמר הזה להארכה חמישית בששת המונדיאלים האחרונים. ואז בא פראן טורס והרים את הרשת.

הפאנל מנתח איך ספרד של דה לה פואנטה הצליחה לחתום דאבל היסטורי, אליפות אירופה ומונדיאל ברצף, ושואלים אם הגיע הרגע להתחיל להשוות את רודרי ולאמין ימאל לדור הזהב של צ'אבי, אינייסטה ופויול.

הפאנל גם עוצר רגע אצל סקאלוני והחילופים שלו, וסיום המכסה כבר בדקה ה-70, ועובר לשאלה שתלווה את כדורגל העולמי לשנים הבאות: האם זה היה המשחק האחרון של ליאו מסי בגביע העולם? מסי שבר את שיא הכיבושים במונדיאל, אבל בסוף אמבפה לקח ממנו את הבכורה בכובשים, וספרד לקחה לו את הגביע.

מעבר לגמר, הפרק מסכם את כל הטורניר: הגימיקים האמריקאיים שנכנסו לכדורגל, מצטייני ומאכזבי מונדיאל 2026 - שחקן, מאמן ונבחרת ההפתעה של הטורניר. האזנה נעימה.