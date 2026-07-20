"המשחק היה צריך להיות מוכרע הרבה יותר מוקדם"

מאמן ספרד, לואיס דה לה פואנטה, דיבר אחרי ה-0:1 על ארגנטינה בגמר: "ההצלות של דיבו מנעו מאיתנו את זה, אבל צריך לסבול". וגם: הדור של שחקניו

נבחרת ספרד השלימה הערב (ראשון) את המסע המופלא שלה במונדיאל 2026 עם זכייה בגביע העולם, לאחר שניצחה בגמר 0:1 את ארגנטינה והניפה את התואר היוקרתי בפעם השנייה בתולדותיה, 16 שנים אחרי הזכייה ההיסטורית בדרום אפריקה.

מאמן הנבחרת, לואיס דה לה פואנטה, אמר אחרי ההתמודדות: “אני גאה מאוד בדור הזה של הכדורגלנים שגדלו עם הרעיון הזה, נאמנים לו, שיפור, נותנים דוגמה לקבוצה, למשפחה, כדורגלנים טובים ונהדרים עם כישרון יוצא דופן, אני גאה. אני נרגש, אחרי שהסתכלתי אחורה וחשבתי עליהם, ניצחנו הכל, הכל, עם הדור הזה של כדורגלנים.

“המשחק? אני חושב שהוא היה צריך להיות מוכרע הרבה יותר מוקדם. ההצלות של דיבו (אמיליאנו מרטינס) מנעו מאיתנו לנצח מוקדם יותר, כי בלעדיו היינו עולים ליתרון מוקדם יותר, אבל זה גמר גביע העולם, ואתה צריך לסבול אפילו מול עשרה שחקנים, ואנחנו מוכנים להכל”.