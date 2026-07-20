"חילופי שלטון בין לאמין למסי": הכותרות בספרד

התקשורת הספרדית בטירוף לאחר הזכייה ההיסטורית במונדיאל והשלמת הדאבל ההיסטורי: ״עליונות מוחלטת על הכדורגל״. וגם: הלעג לסטטיסטיקה של ארגנטינה

ספרד הולכת אל לילה שכולו אופוריה לאחר הזכייה הדרמטית במונדיאל 2026. השלמת הדאבל ההיסטורי, אלופת אירופה ואלופת העולם, הציתה את שערי התקשורת במדינה, שמיהרה להכתיר את השושלת החדשה של הכדורגל העולמי ולא חסכו בעקיצות כלפי אלופת העולם היוצאת, ארגנטינה.

ב׳מארקה׳ כתבו: "מלכי העולם שוב!". כותבי העיתון הדגישו את העליונות הטקטית של לואיס דה לה פואנטה. הנרטיב השולט הוא שספרד הצליחה לעשות את מה שנראה בלתי אפשרי, לייצר דור חדש שמזכיר בעוצמתו את שושלת 2008-2012, תוך שליטה מוחלטת בקצב המשחק והעלמת היריבה במעמד החשוב מכולם.

ב׳אס׳ נכתב: "אפס בעיטות לארגנטינה, שליטה ספרדית מוחלטת" העיתון המדרידאי בחר לקחת את הזווית הסטטיסטית המדהימה של המשחק ולהשתמש בה כדי לנעוץ סיכה בבלון הארגנטינאי.

ליאו מסי מתוסכל (רויטרס)

ב'אס' חוגגים את העובדה שספרד הצליחה לשתק לחלוטין את ההתקפה של האלביסלסטה, שסיימו 90 דקות ללא ניסיון הבקעה אחד, כ"שיעור כדורגל במעמד צד אחד".

ב׳מונדו דפורטיבו׳ נכתב: "לאמין של זהב", כשהזרקורים מופנים באופן טבעי ליהלום של ברצלונה והצהירו על ״חילופי השלטון בכדורגל בין ליאו מסי ללאמין ימאל״.