"הגול לא שלי, הוא שייך ל-47 מיליון אנשים"

כובש שער הניצחון ב-0:1 של ספרד על ארגנטינה, פראן טורס: "זה בשביל העם שלנו, ספגתי ביקורת קשה לאורך הדרך, אך הגורל נחרץ". וגם: המחמאה למסי

נבחרת ספרד השלימה הערב (ראשון) את המסע המופלא שלה במונדיאל 2026 עם זכייה בגביע העולם, לאחר שניצחה בגמר 0:1 את ארגנטינה והניפה את התואר היוקרתי בפעם השנייה בתולדותיה, 16 שנים אחרי הזכייה ההיסטורית בדרום אפריקה.

השער המכריע והדרמטי הגיע בדקה ה-106, כשאז פראן טורס, שעלה כמחליף, כבש והעניק את הניצחון לנבחרתו. השחקן, שגם זכה בתואר המצטיין של המשחק, אמר: “אני לא כבשתי את השער, זה 47 מיליון אנשים כבשו את הגול, ששייך להם, זה בשביל כל העם הספרדי. כל הגמרים קשים, אבל כשיש לך את ליאו מסי בקבוצה היריבה, העצבנות הזאת תמיד מתחילה, אבל היינו תלויים בעצמנו והוכחנו את זה שוב.

“השער שלי? הקלה ענקית, ספגתי ביקורת קשה לאורך כל המונדיאל, אבל הגורל נחרץ ותודה לאל שתמיד נותן לי כוח להמשיך, כמו שאני אומר.. אלוהים נותן דברים למי שמגיע להם יותר מכל. ארגנטינה שיחקה משחק מהסוג שהם שיקחו, במיוחד אחרי ההרחקה, אבל שמרתי על קור רוח”.