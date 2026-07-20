צפו: ספרד הניפה את גביע העולם בפעם השנייה

רגע השיא של המונדיאל הגיע והלה רוחה זכו במונדיאל אחרי 16 שנים מהפעם הקודמת עם 0:1 על ארגנטינה בהארכה.. צפו בתמונות עם דולנד טראמפ שלקח חלק

נבחרת ספרד השלימה הערב (ראשון) את המסע המופלא שלה במונדיאל 2026 עם זכייה בגביע העולם, לאחר שניצחה בגמר 0:1 את ארגנטינה והניפה את התואר היוקרתי בפעם השנייה בתולדותיה, 16 שנים אחרי הזכייה ההיסטורית בדרום אפריקה.

לאחר טורניר מרשים שהסתיים בפסגה, הגיע רגע השיא של ה"לה רוחה" עם הנפת גביע העולם, כאשר בגמר מול האלביסלסטה, הספרדים היו בשליטה מוחלטת והיו טובים יותר לאורך כל 120 הדקות, עד שהגיע פראן טורס שכבש בדקה ה-106 והעניק ניצחון לנבחרת שלו. כעת, זה הזמן שלכם לצפות בתמונות מהנפת הגביע, כאשר דונלנד טראמפ לא יכול היה להתאפק ולקח חלק.

שחקני ספרד מניפים את גביע העולם (רויטרס)

ספרד מניפה את גביע העולם (רויטרס)

ספרד מניפה את גביע העולם (רויטרס)

ספרד מניפה את גביע העולם (רויטרס)

ספרד מניפה את גביע העולם (רויטרס)

רודרי מניף את גביע העולם עם שחקני נבחרת ספרד (רויטרס)