שדי העבר של מסי בגמרים עם ארגנטינה צצים מחדש

הלב שוב נשבר: הפרעוש קיווה להשלים זכייה שנייה ברציפות, אך רשם את הפסדו ה-5 במעמדי גמר בקריירה הבינלאומית. כל המספרים וההיסטוריה המלאה בפנים

הסיוט הגדול של נבחרת ארגנטינה וליאו מסי חזר הלילה (בין ראשון לשני) ובגדול. אחרי רצף שנים חלומי שכלל הנפות בלתי נשכחות, אלופת העולם היוצאת הציגה משחק נפל, ספגה 1:0 כואב מנבחרת ספרד בתום 120 דקות מורטות עצבים באצטדיון מטלייף, וראתה את הגביע המוזהב עובר לידיים של הלה רוחה.

מלבד אובדן התואר, ההפסד הלילה החזיר את ליאו מסי אל הסטטיסטיקה הבעייתית שרדפה אותו בתחילת הדרך בנבחרת הבוגרת. עם שריקת הסיום בניו ג'רזי, מאזן הניצחונות וההפסדים של הקפטן הארגנטינאי במשחקי הגמר של הטורנירים הגדולים במדי נבחרת ארגנטינה הבוגרת נוטה כעת לרעתו באופן מובהק, ועומד על שלושה ניצחונות בלבד לעומת חמישה הפסדים כואבים במעמדים הללו.

חמישה הפסדים מרים: ההיסטוריה השחורה של מסי בגמרים

ההופעה של ארגנטינה הלילה הייתה רחוקה מאוד מהסטנדרט שהציבה בשנים האחרונות. החניכים של סקאלוני התקשו לייצר מצבים, נראו חסרי אנרגיה מול הקישור הספרדי הדינמי, ולא הצליחו למנוע את השער המכריע ששלח את הספרדים לחגוג. מסי עצמו התקשה לבוא לידי ביטוי תחת השמירה ההדוקה, ורשם משחק מאכזב במיוחד בבמה הגדולה מכולן. ההפסד הנוכחי מתווסף לרשימת רגעי השבר של הפרעוש במדים הלאומיים, שהחלה עוד בגמר קופה אמריקה 2007 עם תבוסה כואבת 3:0 לנבחרת ברזיל.

ליאו מסי עצוב אחרי ההפסד בגמר הקופה אמריקה 2007 (רויטרס)

שבע שנים לאחר מכן, בגמר מונדיאל 2014, הוא חווה שבר לב מוקדם מול גרמניה עם הפסד 1:0 דרמטי בהארכה על אדמת ברזיל. השנים הבאות הביאו איתן את צמד ההפסדים הרצופים למארחת צ'ילה בדו-קרב פנדלים אכזרי אחרי 0:0 בתום 120 דקות, תחילה בגמר קופה אמריקה 2015 ולאחר מכן בגמר קופה אמריקה 2016, הפסד שגרר כזכור את פרישתו הזמנית של מסי מהנבחרת, אליהם מצטרף כעת גמר מונדיאל 2026 עם ההפסד הלילה, 1:0 לספרד בהארכה, אחרי הופעה קבוצתית רעה במיוחד של האלביסלסטה.

מנגד, רשימת הניצחונות והתארים של מסי בגמרים הגדולים כוללת רק שלושה רגעי אושר מושלמים, שהחלו עם שבירת הקללה בגמר קופה אמריקה 2021, שהסתיים עם ניצחון היסטורי 0:1 על ברזיל במרקנה. הרגע הגדול מכולם הגיע בקטאר, בגמר מונדיאל 2022, שהסתיים בדו-קרב פנדלים מול צרפת ובתואר העולמי ההיסטורי של מסי.

ליאו מסי עם הגביע. לא הצליח הפעם (רויטרס)

התואר השלישי והאחרון ברצף הגיע בגמר קופה אמריקה 2024, עם ניצחון 0:1 קשה על קולומביה בהארכה, שהשלים ריצה מטורפת שנעצרה רק הלילה בניו ג'רזי. ארגנטינה ומסי יחזרו הביתה עם תחושת החמצה אדירה. ארגנטינה רצתה להגן על התואר, אך היא קרסה ברגע האמת מול תצוגה ממושמעת של הספרדים. כעת, עולם הכדורגל שוב יעסוק בשאלה האם זהו היה המשחק האחרון של הפרעוש בטורניר הבינלאומי הגדול מכולם - סיום כואב למה שיכול היה להיות סגירת מעגל מושלמת.