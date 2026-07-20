היסטוריה שלילית: הנתון הבלתי נתפס של ארגנטינה

האלביסלסטה סיימו את 90 הדקות הראשונות מול ספרד ב-0:0, אך הנתון ההזוי הוא שהם לא בעטו אפילו פעם אחת לכיוון השער. מדובר בשיא שלילי וחסר תקדים

גמר מונדיאל 2026 בין ארגנטינה לספרד נערך בשעה זו ומספקהרבה מתח וטקטיקה, אבל מעל הכל, הוא סיפק נתון סטטיסטי אחד שקשה מאוד לעכל. 90 הדקות הראשונות של ההתמודדות הסתיימו בתיקו 0:0, כאשר הסיפור המרכזי הוא התצוגה ההתקפית הדלה באופן קיצוני של הארגנטינאים.

לאורך כל 90 הדקות של הזמן החוקי, שחקני ארגנטינה לא רשמו אפילו בעיטה אחת לכיוון השער של ספרד – לא למסגרת, ולא מחוצה לה. אפס ניסיונות הבקעה במשחק החשוב ביותר בעולם הכדורגל.

תקדים היסטורי מאז 1966

עם אישור הנתון על ידי גופי הסטטיסטיקה הרשמיים, ובראשם Opta ופיפ"א, מדובר רשמית בשיא שלילי חסר תקדים בגמרי המונדיאל. מאז שנת 1966, אז החל איסוף מסודר ורשמי של נתוני בעיטות ואיומים למסגרת במשחקי גביע העולם, מעולם לא קרה שנבחרת סיימה 90 דקות של משחק גמר מבלי לשחרר אפילו בעיטה בודדת.

ליאו מסי לוחץ על אלכס באאנה (רויטרס)

שברו את השפל של עצמם

כדי להבין עד כמה הנתון של ארגנטינה הערב הוא חריג ונדיר, יש לחזור אחורה בספרי ההיסטוריה ולהשוות אותו למקרי עבר בולטים של שיתוק התקפי במעמדי גמר.

עד היום, הנבחרת היחידה שרשמה מחצית שלמה (המחצית הראשונה) ללא אף בעיטה לשער בגמר מונדיאל הייתה נבחרת צרפת. באופן אירוני, זה קרה לה מול אותה ארגנטינה בדיוק בגמר הקודם בקטאר. אלא שבניגוד לצרפתים שהתעוררו במחצית השנייה, ארגנטינה הערב משכה את הבצורת על פני משחק שלם.

אלכס באאנה דוחף את ליאו מסי (רויטרס)

הפעם האחרונה שבה נבחרת הייתה קרובה לנתון עגום כל כך במשחק גמר שלם, הייתה ארגנטינה בעצמה. בגמר מונדיאל 1990 מול מערב גרמניה, רשמה האלביסלסטה בעיטה אחת בלבד לאורך כל המשחק (כדור חופשי של דייגו מראדונה שעלה מעל השער).

כעת, כשהמשחק נגרר להארכה מתוחה, ארגנטינה תהיה חייבת למצוא פתרונות יצירתיים ולשבור את הבצורת ההתקפית אם ברצונה לשמור על הסיכוי להניף את הגביע, בעוד ספרד תנסה לתרגם את השליטה המוחלטת שלה על הדשא לשער ניצחון יקר מפז.