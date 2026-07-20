שוב הארכה: הסטטיסטיקה החוזרת של גמר המונדיאל

ארגנטינה וספרד נגררו ל-30 דקות נוספות והמשיכו מגמה מטורפת: 5 מתוך 6 הגמרים האחרונים הלכו להארכה, כשרק צרפת וקרואטיה סיימו את המלאכה ב-90 דק'

גם גמר מונדיאל 2026 הוכיח שכשזה מגיע לקרב על התואר הגדול בתבל, הדרמה מסרבת להסתיים בתוך 90 דקות. המפגש המותח באצטדיון בניו ג'רזי בין ארגנטינה לספרד לא הוכרע בזמן החוקי, ונכנס להארכה שמתכתבת באופן מושלם עם מגמה סטטיסטית מובהקת שמלווה את הכדורגל העולמי ב-20 השנים האחרונות.

ההארכה הנוכחית מסמנת נתון יוצא דופן: מדובר במשחק הגמר החמישי מתוך ששת טורנירי המונדיאל האחרונים שנכנס ל-30 דקות נוספות של דפיקות לב. למעשה, מאז שנת 2006, רק גמר אחד בלבד הוכרע בתוך ה-90 דקות החוקיות - זה קרה במונדיאל 2018 ברוסיה, אז נבחרת צרפת גברה 2:4 על קרואטיה וחגגה זכייה בלי צורך בזמן פצועים.

בכל שאר המקרים בעידן המודרני, הדרמה נמתחה מעבר לזמן הרגיל: הגמר המטורף בקטאר 2022 שהסתיים פנדלים, הגמר בברזיל 2014 עם השער של מריו גצה, הגמר בדרום אפריקה 2010 עם הזכייה הראשונה של ספרד והגמר האייקוני בגרמניה 2006 שהסתיים גם הוא בדו-קרב מהנקודה הלבנה.

אמיליאנו מרטינס. דאג לשלוח את המשחק להארכה (רויטרס)

במבט היסטורי רחב יותר על הטורניר, מדובר בפעם התשיעית אי פעם מתוך 23 מהדורות של גביע העולם שמשחק הגמר לא מוכרע בתוך 90 דקות, כשכבר בטורניר השני אי פעם קיבלנו הארכה, שבסיומה איטליה גברה 1:2 על צ’כוסולובקיה.