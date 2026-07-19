למרות טענת פיפ"א: זמן ההפסקה ארך כ-27 דקות

על אף שבארגון העולמי אמרו כי הפסקת המחצית תיארך כ-17 דקות למען הופעות, פירוק הבמה והרטבת הדשא, המציאות הראתה אחרת ולקחה עשר דקות יותר מהצפוי

המחצית הראשונה בגמר המונדיאל בין ספרד לארגנטינה הסתיימה ללא שערים והותירה את כל העולם במתח רב לקראת המשך המשחק, על מנת לדעת מי תזכה בסיום ההתמודדות בגביע העולם.

לראשונה בהיסטוריה, נערך גם מופע מחצית בתוך אצטדיון המטלייף, עם לא מעט אמנים ואמניות, ביניהם מדונה, ג’סטין ביבר ושאקירה עלו להופיע, אך בעוד שהובטח כי הפסקת המחצית תהיה 17 דקות, היא לקחה יותר זמן מהצפוי.

בתיאוריה, היו אמורות להיות 11 דקות של הופעה מצד האמנים והזמרים שהגיעו, ושש דקות נוספות שיוקדשו לפירוק הבמה והרטבת הדשא מחדש אחרי שהתייבש, אך למעשה ההפסקה לקחה לא פחות מ-27 דקות ו-24 שניות.

שאקירה במופע המחצית. קיבלה יותר זמן מהצפוי? (רויטרס)

כזכור, בתחילה היו דיווחים כי הפסקת המחצית תיקח חצי שעה בעקבות ההופעות, אך בפיפ”א מיהרו לטעון כי זה לא יקרה ושזה ייקח פחות זמן. במבחן המציאות, הזמן היה קרוב יותר לדיווחים הראשונים שהיו.