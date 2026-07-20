דיווח: אא״ק רוצה לרכוש את קאנגווה כבר היום

ביוון טוענים כי הקבוצה שואפת להשלים את רכישת הכוכב הגדול של הפועל באר שבע תוך יממה, בשאיפה להימנע מסחבת. האלופה תאבד אותו רגע לפני האלופות?

אא״ק אתונה מגבירה את המאמצים לצרף את קינגס קאנגווה מהפועל באר שבע, וביוון מדווחים כי במועדון מפעילים לחץ כדי להשלים את העסקה כבר במהלך היום (שני). לפי הדיווח ב-Sport24, במועדון רוצים לסגור את המו"מ במהירות ולהימנע מסחבת נוספת.

על פי הפרסום, אא״ק סימנה את הקשר הזמבי כאחד מיעדי הרכש המרכזיים שלה לקיץ, וכעת מנסה להאיץ את השיחות מול הפועל באר שבע כדי להגיע להסכמות סופיות. במועדון היווני מאמינים כי ניתן להשלים את המעבר בתוך זמן קצר, אם כי עדיין קיימים פערים בין הצדדים.

הפועל באר שבע דורשת כ-4 מיליון אירו עבור הקשר, בעוד שההצעה של אא״ק כבר חצתה את רף 2.5 מיליון האירו והשיחות בין המועדונים נמשכות. עוד נכתב כי הכסף שיתקבל ממכירת אורבלין פינדה למונטריי מאפשר ליוונים להשקיע סכום משמעותי בניסיון להשלים את העסקה.

כבר ביום שלישי הפועל באר שבע תצא למשחק חוץ אצל ויקינגור במסגרת הסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות. כעת עננה כבדה קיימת מעל שיתופו של הכוכב הגדול של הקבוצה.