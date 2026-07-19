דונלד טראמפ ספג קריאות בוז בגמר המונדיאל

נשיא ארצות הברית, שהגיע לאצטדיון כדי להעניק את הגביע למנצחת וישב לצד נשיא פיפ"א אינפנטינו, "זכה" לשריקות צורמות מהקהל כשהוצג על המסך הגדול

זה היה ידוע מראש שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, יגיע הערב (ראשון) לגמר המונדיאל, שכן הוא זה שאמור להעניק את גביע העולם לנבחרת המנצחת. עם זאת, נראה שאף אחד לא באמת הופתע מהתגובה הצפויה לה זכה הנשיא המכהן באצטדיון מטלייף בניו ג׳רזי, במשחק שבו צופים מיליארדי אנשים ברחבי העולם.

טראמפ ספג קריאות בוז צורמות מהקהל הנלהב ביציעים. נשיא ארצות הברית תועד כשהוא יושב בתא הכבוד לצדו של נשיא פיפ"א, ג'אני אינפנטינו. כאשר מצלמות האצטדיון התמקדו בטראמפ ופניו הוקרנו על המסכים הגדולים כדי שהנוכחים במגרש יראו אותו, קריאות הבוז העוצמתיות של האוהדים הדהדו ברחבי האצטדיון והיו בלתי ניתנות להתעלמות. "לא משנה מה יקרה, אל תתנו לאף אחד להסתיר את מה שבאמת קרה – טראמפ אכן ספג בוז במשחק הזה", נכתב בתקשורת העולמית.

למרות התקרית ביציעים, הגעתו של טראמפ רושמת ציון דרך היסטורי, שכן הוא הנשיא האמריקאי המכהן הראשון אי פעם שנוכח במשחק גמר של גביע העולם. לשם השוואה, הנשיא לשעבר ביל קלינטון אמנם נכח בטקס הפתיחה של מונדיאל 1994, אך לא הגיע למשחק הגמר עצמו.

דונלד טראמפ (IMAGO)

אגב, זו אינה הופעתו הראשונה של טראמפ באירוע ספורט גדול. הנשיא נכח גם במשחק מספר 3 של סדרת גמר ה-NBA בין ניו יורק ניקס לסן אנטוניו ספרס, התמודדות שהסתיימה בניצחונם של הספרס.