10 אלף איש מילאו את היכל מנורה בגמר המונדיאל

עיריית תל אביב מקיימת אירוע צפייה ייחודית על גבי מסכי 360 ומעניקה חווייה לאוהדים הרבים שהגיעו בשביל לצפות במשחק הגדול בין ארגנטינה לספרד

גמר המונדיאל בין ארגנטינה לספרד מתקיים ממש בשעה זו, כאשר מלבד הטירוף שיש בארצות הברית וכמובן גם ברחבי הארץ, בהיכל מנורה נמצאים יותר מ-10,000 אוהדים אשר ממלאים הערב (ראשון) את אולם הכדורסל

בהודעה של העירייה נכתב: “לאור ההצלחה חסרת התקדים והביקוש הרב שנרשם לשידורי משחקי המונדיאל בבימת תל אביב-יפו 360 בגן צ'רלס קלור, החליטה עיריית תל־אביב-יפו להעביר את אירוע הגמר להיכל מנורה מבטחים, כדי לאפשר לקהל רחב יותר לקחת חלק בחוויה. כל הכרטיסים לאירוע אזלו, לאחר שנמכרו בתוך זמן קצר יותר מ־10,000 כרטיסים.

“משחק הגמר משודר על גבי מסכי 360, בהמשך לחוויית הצפייה הייחודית של תל־אביב-יפו 360, ומעניק לקהל חוויית צפייה מרשימה מכל רחבי ההיכל. לצד השידור נהנים המשתתפים מדוכני מזון ומשקאות הפועלים לאורך כל הערב”.

הקרנת הענק בהיכל מנורה (עוז שכטר, באדיבות עיריית תל אביב- יפו)