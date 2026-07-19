עם האמת שלו: 3 שינויים בלבד בארגנטינה מ-2022

מאמן האלביסלסטה נשאר עם רוב השלד שהביא לו הזכייה בתואר במונדיאל הקודם, כשרק מונטיאל, ניקו גונסאלס וליסנדרו מרטינס נכנסו ל-11 הפעם. אז והיום

רגע לפני שריקת הפתיחה של מונדיאל 2026, היו לא מעט ביקורות כלפי הסגל שמאמן נבחרת ארגנטינה, ליאונל סקאלוני, זימן לארצות הברית, כשהשינויים מהזכייה ב-2022 היו מינוריים בלבד, עם שמונה שחקנים חדשים בסגל לעומת אותו סגל שהביא לו את התואר הנכסף.

אך לשמחתם של אוהדי האלביסלסטה, השלד שהולך עם המאמן מונדיאל שני ברצף הוביל אותו לגמר שני, בניסיון לשחזר את הזכייה מקטאר. האמון של המאמן המשיך עם שלושה שינויים בלבד בגמר הטורניר, כשגונסאלו מונטיאל, ליסנדרו מרטינס וניקו גונסאלס עלו ב-11, אחרי שלא עשו זאת ב-2022.

איפה הם היו ומי היו במקומם

למרבה ההפתעה, רק אחד מהשלושה לא נמצא כרגע בסגל, הלוא הוא אנחל די מאריה. הקיצוני הוותיק הכריז על פרישה מהנבחרת, ועל אף קולות לקראת הטורניר שקראו לו לחזור, הדבר לא קרה ואת מקומו במשחק המכריע תפס הקיצוני של אתלטיקו מדריד.

מסי ודי מריה (IMAGO)

במרכז ההגנה פתח ניקולס אוטמנדי. הבלם הווטרן משתייך גם הפעם ל-26 השחקנים של סקאלוני, אבל ברוב הזמן סייע מהספסל או נקרא משם על מנת לשמור על התוצאה או להכריע משחקים בנגיחות. “יריבו” של מונטיאל היה מי שנחשב לאותו אחד גם הפעם, נהואל מולינה, שימתין על הספסל להזדמנות אחרי הרוטציות התכופות בין השניים.