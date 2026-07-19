היסטוריה באשדוד: מנהלת קבוצה לקבוצה הבוגרת

נועה קונפינו מונתה ותהיה האישה היחידה שתכהן בתפקיד בליגת העל לגברים: "מתרגשת ושמחה. מאז ומתמיד לספורט ולכדורסל היה תפקיד משמעותי עבורי"

במכבי אשדוד עשו הערב (ראשון) היסטוריה קטנה, כשמינו את נועה קונפינו למנהלת קבוצת הכדורסל ובכך היא למעשה תהיה האישה היחידה שתמלא תפקיד מנהל קבוצה בליגת הכדורסל הבכירה לגברים.

קונפינו בת ה-27, שמילאה בארבע השנים האחרונות תפקידים בחברת שגב ספורט, חברת סטטיסטיקה למשחקי ספורט, תהיה האישה היחידה שתמלא תפקיד מנהל קבוצה בליגת העל.

קונפינו אמרה: "שמחה ומתרגשת מאוד להצטרף למשפחת מכבי אשדוד. מאז ומתמיד הספורט והכדורסל בפרט היו חלק משמעותי מחיי. פיתחתי אהבה למשחק כשצפיתי במשחקים יחד עם אבי ז''ל.

הקבוצה עשתה דרך מרשימה מהארצית, דרך הליגה הלאומית ועכשיו לליגת העל. מבטיחה שאעשה הכל כדי להיות חלק מהצלחת הקבוצה כבר בעונה הקרובה”.