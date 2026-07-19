רשמית: יהל מלמד ממשיך בהפועל גליל עליון

הקפטן של הקבוצה של עידן אבשלום ימשיך לעונה נוספת, כפי שדווח לראשונה ב-ONE: ״שמחים וגאים שהוא ממשיך איתנו״. רני בלגה צפוי להצטרף בהשאלה

הפועל גליל עליון הודיעה הערב רשמית כי קפטן הקבוצה בעונה החולפת, יהל מלמד, ימשיך לעונה שנייה ברציפות ושלישית בסך הכל בצפון. על כך שמלמד ימשיך, דיווחנו לראשונה כאן באתר.

מלמד תרם בעונה החולפת ממוצעים של 7 נקודות, 5.1 ריבאונדים ו-1.6 אסיסטים למשחק. הוא שיחק בגליל גם בעונת 2022/23 ולאחר מכן שיחק שתי עונות במכבי רמת גן, לפני שחזר לגליל.

בהודעת המועדון נמסר: "הלב של הקבוצה, מס' 12, הסמל על החזה, הסרט על הזרוע. הקפטן שלנו, יהל מלמד, ממשיך איתנו לעונה שנייה ברציפות! יהל מביא איתו מנהיגות, מחויבות, לחימה בלתי מתפשרת ורוח גלילית אמיתית, ואנחנו שמחים וגאים שהוא ממשיך להוביל את האדומים גם בעונה הקרובה. יאללה קפטן, יאללה גליל!".

בנוסף, במועדון מנסים לצרף בהשאלה מהפועל ירושלים את רני בלגה, ומתנהל עמו משא ומתן מתקדם. בלגה שיחק בשתי העונות האחרונות בא.ס. רמת השרון בליגה הלאומית.

בלגה העמיד השנה ברמת השרון ממוצעים של 11.1 נקודות, 4 ריבאונדים ו-3.7 אסיסטים למשחק. בנוסף, הוא מככב הקיץ עם נבחרת העתודה באליפות אירופה והפך לשחקן הראשון בנבחרת שמשיג טריפל-דאבל, כשרשם 16 נקודות, 12 אסיסטים ו-10 ריבאונדים בניצחון על לטביה.