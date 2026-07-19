90 דקות לסטויאנוב בדינמו בוקרשט שהפסידה 1:0

הבלם סיפק אמנם משחק טוב, אך שותפו להגנה הוביל לבעיטת עונשין לזכות פטרולול פלוישטי, שניצלה זאת כדי לקבוע את התוצאה הסופית במשחק כבר בדקה ה-39

בעוד שבליגות רבות עוד מתכוננים לעונה החדשה, ברומניה עונת 2026/27 כבר הוזנקה, והערב (ראשון), רגע לפני גמר המונדיאל בין ספרד לארגנטינה, דינמו בוקרשט והבלם של נבחרת ישראל, ניקיטה סטויאנוב, החלו את דרכם עם המחזור הראשון שהסתיים בהפסד 1:0 לפטרולול פלוישטי.

הבלם אמנם שגה פעם אחת במה שהוביל להזדמנות של הקבוצה היריבה, אבל דווקא שותפו להגנה, מרטין פסקוואל, היה זה שגרם לספיגה לאחר שהכשיל ברחבה ומ-11 מטרים רודריגו מרטינס העניק את היתרון לפטרולול בדקה ה-39, במה שלבסוף הוביל גם לשלוש נקודות לזכותה.

עד הסיום דינמו בוקרשט דחפה ותקפה, כשסטויאנוב בהגנה סיפק משחק טוב מצידו ואף סיפק מסירת מפתח, אך הוא יחד עם חבריו לא הצליחו למצוא את הרשת וירדו מאוכזבים במחזור הפתיחה של הליגה הרומנית.