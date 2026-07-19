הפועל תל אביב תתחיל את העונה מחוץ לישראל

האדומים הודיעו כי יפעילו בסיסי פעילות גם בבולגריה וגם בישראל, אך בשלב זה יפתחו את עונת 2026/27 בסופיה. אם המצב הביטחוני ישתפר, הדבר ייבחן
הפועל תל אביב הודיעה היום (ראשון) על החלטה לפתוח את עונת 2026/27 בסופיה, בולגריה, זאת על רקע ההתחממות במצב הביטחוני בישראל.
בהודעת המועדון נמסר כי במסגרת ההיערכות לעונה הקרובה הוחלט להפעיל שני בסיסי פעילות, האחד בסופיה והשני בישראל, במטרה להעניק לקבוצה גמישות מרבית לקראת ההתמודדות בכל המסגרות.
בשלב זה, בסיס הפעילות המרכזי יהיה בסופיה, כאשר במועדון מדגישים כי מדובר בהחלטה שנועדה לאפשר היערכות מיטבית לנוכח המציאות הביטחונית.
בהפועל ת"א הוסיפו כי ימשיכו לעקוב באופן שוטף אחר ההתפתחויות, ואם יחול שיפור במצב הביטחוני בישראל, תיבחן מחדש האפשרות להעביר את בסיס הפעילות המרכזי של הקבוצה חזרה לישראל.