הפועל תל אביב תתחיל את העונה מחוץ לישראל

האדומים הודיעו כי יפעילו בסיסי פעילות גם בבולגריה וגם בישראל, אך בשלב זה יפתחו את עונת 2026/27 בסופיה. אם המצב הביטחוני ישתפר, הדבר ייבחן