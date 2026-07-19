סופית: חיפה סיכמה את העסקאות של גלזר וירמקוב

אפשר להתחיל לברך: הירוקים בדרך לסיום הסאגה הארוכה סביב עמדת השוער, כשהדבר אמור להיות רשמי ב-48 השעות הקרובות. הישראלי סיכם ל-4 שנים במועדון

אפשר להתחיל לברך. שתי העסקאות – גיאורגי ירמקוב למטאליסט ועומרי גלזר למכבי חיפה – סוכמו ויקבלו משנה תוקף ב-48 השעות הקרובות אחרי שכל הצדדים יחתמו על החוזים.

מטאליסט תרכוש את ירמקוב בסכום של 3 מיליון אירו בזמן שמכבי חיפה תרכוש את עומרי גלזר בסכום מעורך של 600 אלף דולר.

מבחינת מכבי חיפה הרי שגלזר חוזר לקדנציה שנייה אחרי שסיכם על חוזה לארבע השנים הקרובות.

ירמקוב עוזב את מכבי חיפה אחרי עונה אחת וישלש את חוזהו בשורות הקבוצה האוקראינית. בנוסף לכל אלה, הירוקים החלה לחפש בלם עם רגל ימין אחרי שצירפו את צונאמי שיכול לשחק גם כמגן שמאלי.