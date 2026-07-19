מופע המחצית ההיסטורי בגמר המונדיאל הבטיח וקיים

מדונה הדליקה את ניו יורק עם רונאלדו ורונאלדיניו, שאקירה שרפה את הדשא, ג'סטין ביבר ריגש ו-BTS הלהיטו את הקהל. סיכם מופע המחצית הראשון אי פעם

במשך 96 שנים של היסטוריית גביע העולם, התרגלנו שבמחצית גמר המונדיאל השחקנים יורדים לחדרי ההלבשה, המאמנים מנתחים טקטיקות והאוהדים הולכים לקנות נקניקייה. אבל הלילה, על הדשא של האצטדיון בניו ג'רזי, פיפ"א שינתה את חוקי המשחק לנצח עם מופע המחצית הראשון אי פעם בתולדות הטורניר.

מופע המחצית (רויטרס)

מדונה ושאקירה שרפו את הדשא

מלכת הפופ הבלתי מעורערת, מדונה, עלתה לבמה המרכזית עם לא אחרים מאשר רונאלדו הברזילאי ורונאלדיניו והוכיחה שגם בגיל 67 היא יודעת לשלוט באצטדיון של למעלה מ-80 אלף איש כאילו מדובר בחצר האחורית שלה. אליה הצטרפה בקצב לטיני מחשמל שאקירה, שהרעידה את היציעים והזכירה לכולם למה המונדיאל והיא זה סיפור אהבה נצחי עוד מימי "וואקה וואקה".

רונאלדו, מדונה ורונאלדיניו בהופעת המחצית (רויטרס)

שאקירה מרעידה את ניו ג'רזי (רויטרס)

אם זה לא הספיק כדי להרים את הצופים האצטדיון הפתוח, גם ג'סטין ביבר עלה לבמה עם גיטרה וביצוע מרגש שגרמו לכל הקהל בניו ג'רזי להתרגש, בעוד ענק האפרוביטס בורנה בוי הביא את המקצבים הניגריים הסוחפים שהפכו אותו לאחד האמנים המבוקשים בעולם.

ג'סטין ביבר (רויטרס)

הרקדנים בהופעת המחצית (רויטרס)

חברי להקת ה-K-Pop הדרום-קוריאנית BTS, חזרו לבמות בהרכב מלא והדגימו כוריאוגרפיה מושלמת ואנרגיות מטורפות שסחטו תשואות קולניות מכל פינה באצטדיון, במה שהתאים בדיוק לחזון של סולן להקת קולדפליי, כריס מרטין, האיש שעומד מאחורי האירוע המרשים.

להקת BTS בהופעת המחצית (רויטרס)

מופע המחצית במונדיאל 2026 (רויטרס)

כעת, ואחרי הפסקת מחצית ארוכה במיוחד, מעניין יהיה לראות כיצד יגיבו ברחבי העולם ל’שואו’ הגדול שקיבלנו בניו ג’רזי, והאם המופע הזה, שנכנס לחיינו בפעם הראשונה, יהפוך למסורת שתתקיים בכל גמר גביע עולמי.