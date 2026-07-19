ספרד ללא שינויים, ארגנטינה עם 3: ההרכבים לגמר

הלה רוחה החליטו שסוס מנצח לא מחליפים ועולים במונדיאל עם ה-11 שניצחו בחצי. מנגד, דה פול, מונטיאל וגונסאלס בהרכב. מסי וימאל פותחים בכל צד

נבחרות ספרד וארגנטינה ייפגשו הערב (ראשון, 22:00) באצטדיון המטלייף שבניו ג'רזי לגמר מונדיאל 2026, במפגש היסטורי ראשון בין אלופת אירופה המכהנת לאלופת הקופה אמריקה והעולם במעמד הגמר. ארגנטינה מחפשת זכייה שנייה ברציפות בגביע העולם ולהפוך לנבחרת השנייה בלבד שעושה זאת, בעוד שספרד רוצה להניף את הגביע העולמי השני בתולדותיה ולהמשיך את אחת התקופות המרשימות בתולדותיה.

הרכב נבחרת ספרד: אונאי סימון, פדרו פורו, פאו קובארסי, אמריק לאפורט, מארק קוקורייה, רודרי, פביאן רואיס, דני אולמו, לאמין ימאל, אלכס באנה ומיקל אויארסבאל.

הרכב נבחרת ארגנטינה: אמיליאנו מרטינס, גונסאלו מונטיאל, כריסטיאן רומרו, ליסנדרו מרטינס, ניקולס טגליאפיקו, רודריגו דה פול, אלכסיס מק-אליסטר, אנסו פרננדס, ניקו גונסאלס, חוליאן אלברס וליאו מסי.

שחקני נבחרת ספרד (רויטרס)

ספרד מגיעה בכושר יוצא דופן. אחרי 0:0 מפתיע מול כף ורדה במחזור הפתיחה, היא רשמה שישה ניצחונות רצופים, הדיחה בזו אחר זו את אוסטריה, פורטוגל, בלגיה וצרפת ולא פיגרה אפילו פעם אחת לאורך כל הטורניר. הנבחרת של לואיס דה לה פואנטה ספגה שער אחד בלבד, שמרה על שש רשתות נקיות, שיא חדש במונדיאל, ולא הפסידה כבר 37 משחקים רצופים בזמן החוקי. ניצחון הערב יקבע שיא אירופי חדש של רצף משחקים ללא הפסד ויעניק לספרדים זכייה שישית בשבע הופעות בגמרים גדולים.

גם ארגנטינה מגיעה במומנטום אדיר, אם כי בדרך שונה לחלוטין. האלופה המכהנת חזרה מפיגור בדרך ל-1:2 על אנגליה בחצי הגמר והעפילה לגמר המונדיאל השביעי בתולדותיה. בכל ארבעת משחקי הנוקאאוט שלה היא נזקקה להארכה או לקאמבק אחרי הדקה ה-75, אך למרות הדרמות רשמה כבר 14 ניצחונות רצופים, שיא דרום אמריקאי משותף. בנוסף, האלביסלסטה כבשו לא פחות משמונה שערים מהדקה ה-85 ואילך במהלך הטורניר, יותר מכל נבחרת אחרת בתולדות המונדיאל.

שחקני ארגנטינה (IMAGO)

במאזן המפגשים בין השתיים יש שוויון מוחלט, שישה ניצחונות לכל נבחרת ושתי תוצאות תיקו. המפגש היחיד ביניהן בגביע העולם הסתיים בניצחון 1:2 של ארגנטינה במונדיאל 1966, בעוד שהמפגש האחרון, משחק ידידות ב-2018, הסתיים ב-1:6 מוחץ לספרד. נתון נוסף שעשוי לעניין את האוהדים: שלושה מארבעת משחקיה האחרונים כללו שער אחרי הדקה ה-85, בדיוק כמו ההתמחות של ארגנטינה בטורניר הזה.