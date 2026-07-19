סופית: הפועל חדרה תשחק במחוז הדרומי של ליגה א'

בית הדין העליון של ההתאחדות דחה פה אחד את עתירת הקבוצה, שירדה לליגה א׳ וביקשה לעבור לצפון: "הוותק של טירה מעניק לה עדיפות". תגובת חדרה בפנים

בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל דחה היום (ראשון) פה אחד את עתירתה של הפועל חדרה, שביקשה לשנות את שיבוצה למחוז הצפוני של ליגה א'. בכך, אימץ בית הדין את החלטת ועדת הליגה והגביע של ההתאחדות, וקבע כי היורדת הטרייה לליגה השלישית תאלץ לכתת את רגליה למשחקי החוץ בדרום הארץ.

בפסק הדין הבהירו הדיינים כי קבלת עתירתה של חדרה הייתה גוררת "אפקט דומינו" בעייתי: "אם היינו נענים לבקשת חדרה, היינו נאלצים להעביר למחוז הדרומי את מ.ס. טירה", צוין בהחלטה.

אב בית הדין, פרופ' מיגל דויטש, פירט בהחלטתו את השיקולים הגיאוגרפיים שהובילו להכרעה, ודחה את טענת חדרה כי קיימות בליגה א' צפון שלוש קבוצות דרומיות ממנה.

שחקני הפועל חדרה מאוכזבים (חגי מיכאלי)

פרופ' דויטש הסביר כי הוועדה בחנה את המרחק הגיאוגרפי בין חדרה לטירה – הקבוצה הדרומית ביותר במחוז הצפוני – ומצאה כי המרחק האווירי ביניהן עומד על 22.67 ק"מ בלבד. "מבחינה גיאוגרפית, אין הבדל רלוונטי דיו בין השתיים", כתב אב בית הדין, ואף ציין כי על פי התקנון, המגרש בטירה יכול היה לשמש כמגרשה הביתי של חדרה לו חפצה בכך.

נתונים נוספים שהציגה ההתאחדות במהלך הדיון הראו כי הקבוצה הצפונית ביותר במחוז הדרומי היא מ.כ. צעירי טירה (במרחק 22.67 ק"מ מחדרה), ואחריה מ.כ. כפר סבא, המרוחקת 28 ק"מ בלבד מהעיר.

"קילומטר נסיעה של חדרה אינו שקול לקילומטר של טירה"

מעבר לשיקול הגיאוגרפי, פרופ' דויטש הדגיש אלמנט מרכזי נוסף – הוותק בליגה: "הוועדה הייתה רשאית לקחת בחשבון שטירה משחקת מזה עשר שנים בליגה א' צפון, דבר המעמיק את הסתמכותה הלגיטימית על השיבוץ הקיים. מנגד, חדרה היא מצטרפת חדשה לליגה בעקבות ירידתה". בהתאם לכך, נקבע כי אין עילה להתערבות בהחלטת הוועדה. אל החלטתו של פרופ' דויטש הצטרפו גם חברי ההרכב, עו"ד דוד יהב ועו"ד נזי חלבי.

שחקני הפועל חדרה מאוכזים (שחר גרוס)

בהפועל חדרה לא קיבלו את רוע הגזרה ומסרו בתגובה: "המועדון לומד את החלטת בית הדין ובכוונתו לפנות לערכאות אזרחיות לצורך בחינת הנושא".

מנגד, עו"ד אוהד כהן, בא-כוחה של מ.ס. טירה, בירך על המוגמר: "בית הדין העליון קיבל את העמדה שלנו, שנתמכה גם על ידי ההתאחדות, ואמר בפשטות את מה שטענו מהיום הראשון: קבוצה שמשחקת בצפון מעל עשור – שם הבית שלה, ואין שום סיבה להזיז אותה. טוב שהעניין נסגר במהירות ובצורה ברורה רגע לפני פתיחת העונה. מ.ס. טירה נשארת בבית, בליגה א' צפון, ומכאן והלאה הבמה שייכת לכדורגל".