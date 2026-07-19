הפועל באר שבע: שורת החתמות בחטיבה העליונה

קשר שעולה לנוער, מגן ושחקן התקפה שעולים לנערים א' ובלם שעולה לנערים ג' - כל אלה חתמו על חוזים לשלוש עונות נוספות בשורות המועדון מבירת הנגב

מחלקת הנוער של הפועל באר שבע נערכת לקראת עונת 2026/27, כשעידן בראון ימשיך בניהול המקצועי עונה שלישית ברציפות, לצד מנכ"ל המחלקה, תומר בן עזרי. בימים האחרונים ארבעה שחקנים משורות קבוצות המועדון חתמו על חוזים להמשך במועדון הדרומי לתקופה של שלוש עונות נוספות. אז במי מדובר?

נתחיל עם העולה לקבוצת הנוער, מתן ליברמן, הקשר המצטיין והקפטן של קבוצת נערים א' בעונה האחרונה, שרשם אפילו ארבע הופעות חלקיות בקבוצת הנוער תחת הדרכתו של המאמן, ניר דנון, שימשיך גם העונה. ליברמן כבש במדי קבוצת נערים א' תשעה שערים ב-27 הופעות במדי קבוצת הנוער, ב-23 מהן עלה בהרכב, ב-17 מהמשחקים רשם זמן משחק מלא. מתן ליברמן החל את דרכו בחטיבה הצעירה של מכבי באר שבע, אחרי שתי עונות עבר לקבוצת ילדים ב' של מכבי פ"ת דרום, בשנתון ילדים א' שב לבירת הנגב ומאז עשה דרך רצופה עם קבוצת שנתון 2009 של הפועל באר שבע.

מתן ליברמן (מדיה הפועל באר שבע)

יהב סוזנה, שחקן הכנף של קבוצת שנתון 2010, עולה לקבוצת נערים א', שתודרך ע"י בר הרוש עונה שלישית ברציפות. יהב סוזנה החל את דרכו בשלב מאוחר בקבוצת ילדים א' של בית"ר קרית גת, בשורותיה שיחק לצד ילידי 2009. עונה לאחר מכן, בעונת 2023/24, הרבה להבקיע במדי קבוצות שנתון 2010 ושנתון 2009 של בית"ר קרית גת - מה שסלל את דרכו בהמשך לקבוצת נערים ג' של בית"ר ירושלים, בשורותיה היה לאחד המבקיעים הבולטים עם 17 שערים בכל המסגרות, שעזרו לקבוצה לזכות באליפות דרמטית בליגה הארצית ולזכות בכרטיס העליה לליגת העל.

העונה האחרונה הייתה זו עונה ראשונה לשחקן בליגת העל, עונה שהחלה בקבוצת נערים ב' של בית"ר ירושלים, בשורותיה כבש שני שערים במחצית הראשונה של העונה, בהמשך הצטרף להפועל באר שבע וכבש בשורותיה שער נוסף במחצית השניה של העונה. שחקן נוסף, שישחק לצידו של יהב סוזנה בקבוצת נערים א' הוא המגן הימני, יהלי דהן, שעשה דרך ארוכה ורצופה בחטיבה הצעירה של מכבי חיפה, וכעת מסיים פרק של שתי עונות בקבוצת שנתון 2010 של הפועל חדרה ועובר לשורות קבוצת נערים א' של הפועל באר שבע עם הפנים להשתלבות עתידית בקבוצת הנוער.

יונס מלקה ועידן בראון (מדיה הפועל באר שבע)

בקבוצת נערים ג', שתודרך עונה נוספת ע"י כפיר אלמליח, שהוביל את הקבוצה בשנתון ילדים א', נרשמו גם שתי החתמות לשלוש עונות: הבלם, איתן מכלוף, שסגר עונת משחק רביעית, יחל עונת שניה בהפועל באר שבע, לאחר שהצטיין במדי קבוצת ילדים א' אחרי שהחל את דרכו בקבוצת ילדים ב' של עוצמה באר שבע לצד ילידי 2010, המשיך עוד שתי עונות משולבות בהן שיחק בשתי קבוצות גיל במכבי קרית גת. העונה רשם 21 הופעות בקבוצת ילדים א' של הפועל באר שבע ואף כבש שני שערים. הקשר ההתקפי, יונס מלקה, שעושה דרך רצופה במועדון משנתון טרום ג', חתם גם הוא על חוזה לטווח ארוך, העונה כבש שמונה שערים ב-21 משחקים.