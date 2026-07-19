אגדה או החמצה? הגמר שיגדיר את המונדיאל של ימאל

למרות טורניר שקט יחסית מבחינה אישית, כוכב ספרד יכול להפוך בגמר מול ארגנטינה את המונדיאל הראשון שלו לסיפור היסטורי עם גביע והעברת השרביט ממסי

לאמין ימאל הגיע למונדיאל כאחד השחקנים המדוברים בעולם, אך עד כה הטורניר הראשון שלו לא היה דומיננטי כפי שרבים ציפו. הכוכב בן ה-19 כבש שער אחד בלבד ולא בישל, בעוד ששחקנים כמו ליאו מסי, קיליאן אמבפה וג'וד בלינגהאם גנבו את מרבית הכותרות. אלא שהערב (ראשון) ב-22:00, בגמר מול ארגנטינה, כל זה עשוי להשתנות.

ב-BBC הגדירו את המשחק ככזה ש"יגדיר את המונדיאל של לאמין ימאל". ניצחון של ספרד יהפוך גם טורניר צנוע יחסית מבחינה אישית לסיפור היסטורי, בעוד שהפסד עלול להשאיר תחושת החמצה, לאחר שלא הצליח להציג את מלוא יכולתו דווקא על הבמה הגדולה ביותר.

למרות הנתונים ההתקפיים הצנועים, ימאל עדיין היה אחד השחקנים המסוכנים בטורניר. הוא מוביל את המונדיאל עם 49 ניסיונות כדרור והשלים 22 מהם – נתון שני רק לליאו מסי. בנוסף, הוא עדיין לא הפסיד במדי נבחרת ספרד ב-27 משחקים רשמיים, ובכל 12 משחקיו בהרכב בטורנירים גדולים ספרד יצאה עם הניצחון.

לאמין ימאל בפעולה (IMAGO)

הזדמנות להיכנס להיסטוריה

אם יכבוש בגמר, יהפוך לאמין ימאל לנער השלישי בלבד שכובש במשחק גמר מונדיאל אחרי פלה וקיליאן אמבפה. זכייה בתואר תהפוך אותו לרביעי בלבד שפותח בגמר מונדיאל כנער ומניף את הגביע.

ימאל עצמו הבהיר שהסטטיסטיקה האישית פחות מעניינת אותו: "אם נזכה במונדיאל, אף אחד לא יזכור כמה שערים כבשתי. הדבר החשוב הוא שהנבחרת תנצח. גם בלי להבקיע אני יודע שאני עוזר לקבוצה".

הקרב מול מסי

הגמר יפגיש בין ימאל לבין מסי, מי שנחשב בעיני רבים לגדול בכל הזמנים. ההשוואות ביניהם מלוות את הספרדי לא מהיום, במיוחד בהקשר של התמונה המפורסמת שבה מסי הצעיר החזיק את ימאל התינוק במהלך יום צילומים בברצלונה.

ליאו מסי ולאמין ימאל (IMAGO)

מאמן ספרד, לואיס דה לה פואנטה, ביקש להימנע מהשוואות: "הטעות הגדולה ביותר היא להשוות אותו למסי או למראדונה. הוא שחקן מיוחד שנמצא בתהליך ההתפתחות שלו".

בספרד מאמינים שימאל לא חייב לזכות במונדיאל כבר בגיל 19 כדי להפוך לאחד הגדולים – הרי גם מסי המתין עד גיל 35 כדי להניף את הגביע. אלא שניצחון על ארגנטינה עשוי להפוך את גמר המונדיאל לרגע שיסמן, לפחות מבחינה סמלית, את העברת השרביט מהאגדה הארגנטינאית לכוכב הספרדי הצעיר.