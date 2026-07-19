מועמד חדש להפועל ת"א: ברלטה הברזילאי על הכוונת

האדומים ממשיכים לבחון אפשרויות לחיזוק החלק הקדמי לעונה הבאה, כשהכנף הימני נמצא ברשימות. שוויו מוערך בכ-2.5 מיליון והוא חתום ברסיפה עד 2028

הפועל תל אביב ממשיכה לבחון אפשרויות לחיזוק החלק הקדמי לקראת פתיחת העונה, ואחד השמות שנמצא על הפרק הוא הקיצוני הברזילאי כריסטיאן ברלטה, המשחק בספורט רסיפה מהליגה הברזילאית השנייה.

ברלטה, בן 25, משחק בעיקר בכנף ימין, כשהוא מתנשא לגובה של 1.78 מטר ובועט ברגל שמאל. שווי השוק שלו מוערך בכ-2.5 מיליון אירו והוא חתום בספורט רסיפה עד סוף 2028.

הברזילאי נחשב לאחד השחקנים הבולטים בקבוצתו, ולאחרונה הוא מציג יכולת טובה עם שמונה שערים ושלושה בישולים ב-14 משחקי ליגה העונה, נתונים שהעלו את הביקוש אליו גם מחוץ לברזיל.

כריסטיאן ברלטה עולה גבוה (IMAGO)

בשלב זה מדובר במועמדות בלבד, כאשר בהפועל תל אביב ממשיכים לבחון את האפשרות לצרפו במסגרת החיזוק להתקפה לקראת העונה הקרובה.