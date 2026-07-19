בן זקן שיתף את שחקניו בפילוסופיית הכדורגל שלו

בצעד לא רגיל של בעלי אשדוד, הוא חשף איך הוא רואה את הכדורגל: "זה החלום שלי, תרוצו ותלחצו עם הלב". וגם: הפעם שנשיא ברצלונה הגיע לאקדמיה. צפו

ג’קי בן זקן לא נוהג לדבר יותר מדי ובעיקר לא נחשף בשיחות שהוא עושה לשחקניו, אך הפעם מ.ס אשדוד, שמתכוננת לליגה הלאומית, חשפה בווידאו שבה הבעלים ביצע אסיפה לשחקניו את פילוסופיית המשחק שלו, כשבין היתר שיתף איך הוא רואה את הכדורגל וגם על העבר בו נשיא ברצלונה הגיע לאקדמיה.

הבעלים שיתף את שחקניו: “בכל קבוצה צריך להסתכל על השחקנים ולבנות את הקבוצה בהתאם לשחקנים שיש לך, אבל יש דבר שחייבים להביא, זה הלב ולרוץ, ללחוץ, לא משנה מי השחקן. אתם יודעים מה החלום שלי? איך אני רוצה לראות את הקבוצה שלי? כשהקמתי את האקדמיה באשדוד לפני 15 שנה, אז כשבניתי הבאתי את נשיא ברצלונה לתת הרצאה, זה מאוד מעניין כי הוא דיבר על כדורגל.

“הוא אמר ‘אתם יודעים, כדורגל זה המשחק הכי פשוט’, תורת הכדורגל של ברצלונה כל 25 השנים האלה, עם כל הצעירים מגיל שש ועד הקבוצה הראשונה, זה אותו מערך ואותה תפיסה. אתם יודעים מה הדבר הכי חשוב במשחק הכדורגל? בשביל מה משחקים? כדי להשיג מה? את הכדור, זה הכי חשוב, אז מה אנחנו צריכים לעשות? לקבל את הכדור, ובברצלונה יש להם מערכת – אנחנו צריכים לקבל את הכדור באותו רגע, ואם הקבוצה השנייה מחזיקה בכדור, זה נקרא שבע שניות, להחזיר את הכדור בשבע שניות, אם לא לחצת את הכדור להחזיר אותו, נכשלת.

ג'קי בן זקן עם שחקני מ.ס אשדוד

“הדבר השני הכי חשוב זה לשמור על הכדור, כי אם אתה רץ כמו משוגע להחזיר את הכדור ומיד מאבד אותו, אתה צריך לרוץ שוב, כי הדרך היחידה להבקיע שער או לנצח, היא אם הכדור אצלך, גם אם נפסיד אני רוצה שתעמדו, אתם לא צריכים לרוץ כמו משוגעים, כשהם מקבלים את הכדור יש כמה שניות, לא צריך לרוץ כמו משוגעים, הם מקבלים את הכדור ויש לכם כמה שניות, אתם לא צריכים לרוץ, כל הקבוצה מתקרבת ואני רוצה שהשוער יגיד ‘מה אני עושה’?”.

ג'קי בן זקן (באדיבות מ.ס אשדוד)