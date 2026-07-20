לא תנצחו אותה: ספרד שברה את שיאה של איטליה

המשחק מול ארגנטינה קבע כי הלה רוחה היא הנבחרת בעלת רצף המשחקים ללא הפסד במשחק פתוח הארוך בהיסטוריה, כשהיא הותירה את יריבתה ואת האזורי מאחור

נראה כי אחת המשימות הקשות בעולם הכדורגל היא לעצור את הרכבת הספרדית, שאחרי ה-0:1 הלילה (ראשון) מול ארגנטינה, הלה רוחה בהובלת הקטר לואיס דה לה פואנטה, סופרת 38 משחקים ללא הפסד במשחק פעיל, כשהיא שוברת את השיא של איטליה.

האזורי החזיקו בשיא משנת 2021, אז הצליחו לעשות זאת למשך 37 התמודדויות שנפרשו על פני שלוש שנים שהגיעו לשיא עם הזכייה ביורו, אך נעצרו בידי הלה רוחה, שכעת תופסת את הפסגה. עוד לפני כן, השאירה מאחור גם את היריבה שלה מהגמר, ארגנטינה, שספרה 36 משחקים כאלו בין 2024 ל-2026.

למעשה, הספרדים הפסידו פעם אחת במהלך הריצה הזו, בפנדלים בגמר ליגת האומות לפורטוגל, אך מכיוון שזה לא היה במהלך המשחק אלא בבעיטות הכרעה לאחר שריקת הסיום, ההפסד לא נספר שכן הוא נחשב כתיקו.

המאזן של ספרד

30 ניצחונות

8 תוצאות תיקו

0 הפסדים