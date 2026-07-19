חסר תקדים: מסי וימאל רשמו נתון היסטורי נוסף

ממשיכים לנפץ תקרות זכוכית: עם שריקת הפתיחה בניו ג'רזי, הצמד עקף את השיא של פלה, כשהם הפכו לשניים עם הפרש הגילאים הגדול ביותר בגמר מונדיאל

שיאים חדשים וניפוץ של תקרות זכוכית זה לא דבר זר לשני שחקנים גדולים כמו ליאו מסי ולאמין ימאל, כשהם רגילים לעשות זאת על בסיס קבוע. עם זאת, יש משהו מרגש ושונה לרשום הישג היסטורי בגמר מונדיאל – כשאתה על הבמה היוקרתית ביותר שהכדורגל העולמי יכול לספק.

עם שריקת הפתיחה בניו ג’רזי שהוציאה את גמר מונדיאל 2026 לדרך, השניים רשמו שיא חדש של פער גילאים בגמר של גביע העולם בין שחקנים יריבים. מסי חגג בחודש יוני האחרון יום הולדת 39, בעוד שימאל הגיע לגיל 19 ממש לפני שישה ימים.

לא רק שהם רשמו את ההפרש הגדול ביותר בין שני שחקנים, הם גם הפכו לראשונים בגמר מונדיאל שפער הגילאים ביניהם עולה על 20 שנים. אם לדייק, ההפרש בין השניים עומד על 20 שנים ו-19 ימים, וזה כאמור – שיא חדש למעמד היוקרתי.

מסי ולאמין ימאל. המפגש הראשון בין השניים (אינסטגרם)

השאירו מאחור את השיא ההיסטורי של פלה

כמה היסטורי השיא הזה אתם שואלים? ובכן, בשביל למצוא את המקום השני ואת השניים שהחזיקו בשיא עד הערב צריך ללכת אחורה עד לגמר מונדיאל 1958 בין שבדיה לברזיל, אז עלו על המגרש גונאר גרן בן ה-37, ועוד אחד, פלה שמו, בן-17, כשהפרש הגילאים ביניהם עמד על 19 שנים ו-357 ימים.