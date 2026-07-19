נוער: מכבי נתניה גברה על מכבי חיפה במשחק אימון

היהלומים ניצחו ביום שישי האחרון 1:3 את הירוקים, שחזרו מהר מפיגור מוקדם, אך לבסוף הקבוצה המארחת ניצחה. טאו חיות וכהן כבשו לצהובים, נגת איזן

פחות מחודש לפני תחילת משחקי ליגת העל לנוער, קצב משחקי האימון בין קבוצות צפוי לעלות בתקופה הקרובה. קבוצת הנוער של מכבי חיפה, בהדרכתם של כדורגלני העבר, אדריאן רוצ'ט ועוזרו, צדוק מלכה, ניצחה באמצע השבוע שעבר 0:6 בביתה את עירוני קרית שמונה (ארד גייסט, עומר קנצ'יאורק, יונס אדאנה, יגל תרשיש וצמד של איתי סולימני).

ביום שישי התארחה הקבוצה אצל מכבי נתניה, המודרכת ע"י סשה פלדמן, למשחק אימון בין שתי קבוצות עם שאיפות גבוהות לקראת העונה הקרובה. הפעם זה לא היה חד צדדי.



מכבי נתניה פתחה את המשחק עם שער מהיר שכבש החלוץ בן טאו (2008) - שחזר לשורותיה באמצע העונה שעברה, אחרי עונה וחצי במכבי פ"ת. כעבור דקה אחת מכבי חיפה מחקה את היתרון הנתנייתי עם שער של שחקן ההתקפה, ליאל נגת (2008).

השליש האחרון של המשחק האיר פנים למכבי נתניה, שכבשה שני שערים מתוצרת של שחקנים ילידי 2008, שעלו כמחליפים: בדקה ה-66 עידו חיות (2008) העלה את הקבוצה המארחת ליתרון 1:2, בדקה ה-75 עמית חיים כהן סגר עניין עם שער שקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 1:3 לזכות מכבי נתניה.