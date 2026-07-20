שחקן היסטורי: אמבפה מלך שערי המונדיאל אי פעם

הכוכב של נבחרת צרפת התעלה מעל כולם וסיים בפסגת הכובשים בכל הזמנים עם 22 גולים ב-22 משחקים והותיר מאחוריו את מסי ב-2 חזיתות שונות. כל המספרים

שלושה מונדיאלים ו-22 משחקים. זה מה שקיליאן אמבפה היה צריך כדי להפוך רשמית למלך שערי גביע העולם בכל הזמנים. בגיל 27, הכוכב הכי גדול של נבחרת צרפת התמקם בפסגת הטבלה, אחרי קרב עיקש מול מי שבעיני רבים נחשב לשחקן הגדול אי פעם, ליאו מסי.

אמבפה ניצב בפסגה עם 22 שערים, שהם שער למשחק עבורו, לעומת הכוכב הארגנטינאי שעם שריקת הסיום במשחק של נבחרתו מול ספרד, יסיים רשמית את הטורניר בארצות הברית עם 21 כיבושים לאורך שישה גביעי עולם. חשוב לציין כי שניהם פתחו את הטורניר כשהם מתחת למירוסלב קלוזה, חלוץ העבר הגרמני שהחזיק בתואר עם 16 גולים.

מי שיכול לחלום על לעקוף את קלוזה בעוד ארבע שנים הוא חלוצה של נבחרת אנגליה, הארי קיין, הנמצא במקום החמישי בהיסטוריה עם 14 שערים בשוויון עם גרד מולר הגרמני, כשבין השניים ניצב רונאלדו נזאריו עם 15 כאלו.

ליאו מסי. במקום השני במרוץ (IMAGO)

הניצחון הכפול של אמבפה

מעבר להפיכתו למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים, אמבפה גם זכה בפעם השנייה ברציפות בתואר הכובש המוביל בגביע העולם, זאת אחרי שעשה זאת בקטאר 2022, אז סיים עם 8 שערים. בטורניר בארצות הברית הגדיל לעשות ולמצוא את הרשת 10 פעמים, כשגם פה מסי נמצא מקום אחד מאחוריו עם 8.