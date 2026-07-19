עם שריקת הפתיחה: מסי השווה את שיאו של קאפו

פתיחת הקרב הגדול בין ארגנטינה לספרד בישרה לנו על עוד הישג היסטורי שמספר 10 האגדי רשם, כשהפך לשחקן השני בלבד ששיחק בשלושה גמרי מונדיאל שונים

דפי ההיסטוריה של הכדורגל העולמי נכתבים מחדש לנגד עינינו. עם שריקת הפתיחה של גמר מונדיאל 2026 בין ארגנטינה לספרד, ליאו מסי, ניפץ רשמית עוד תקרת זכוכית שנחשבה במשך שנים לבלתי חדירה: הפרעוש עלה על כר הדשא והפך לאחד מבין שני השחקנים היחידים בהיסטוריה ששיחקו בשלושה גמרי מונדיאל שונים - הישג חסר תקדים שעד היום היה רשום על שמו של אגדת נבחרת ברזיל, קאפו, בלבד.

עבור מספר 10 האגדי, העלייה למגרש משלימה ציון דרך בלתי נתפס בקריירה מפוארת שמשתרעת על פני שישה טורנירי מונדיאל שונים (נתון היסטורי אותו הוא חולק עם כריסטיאנו רונאלדו וגיירמו אוצ'ואה). מי שהחל את דרכו בגביע העולם בגיל 18 בלבד, ניצב כעת, שני עשורים לאחר מכן, ככוכב הבלתי מעורער של המשחק הגדול בתבל.

המועדון האקסקלוסיבי: מסי וקאפו מעל כולם

רבים זוכרים שמות אגדיים כמו פלה, רונאלדו נזאריו, לותר מתאוס ופייר ליטבארסקי כחלק מנבחרות שהגיעו לשלושה גמרים, אך קיים הבדל מהותי שמציב אותם שלב אחד מתחת לקאפו וכעת גם מתחת למסי: בעקבות פציעות, החלטות מקצועיות או גיל צעיר, הארבעה לא שותפו בפועל ולא שיחקו על הדשא באחד מאותם שלושה משחקי גמר. מסי וקאפו הם היחידים שרשמו דקות משחק אקטיביות בשלושה מעמדי גמר שונים.

ליאו מסי וקאפו (IMAGO)

המסע של קאפו הברזילאי החל ב-1994 כשחקן צעיר בן 24 שעלה מהספסל בגמר מול איטליה עקב פציעה מוקדמת של ז'ורז'יניו, המשיך ב-1998 בהפסד הכואב לצרפת, והגיע לשיא ב-2002 כשענד את סרט הקפטן והניף את הגביע מול גרמניה.

אצל מסי, המסע היה רצוף דרמות רגשיות לא פחות: הגמר הראשון שלו ב-2014 מול גרמניה הסתיים בלב שבור ובהפסד 1:0 כואב בהארכה, אך הכדורגל פיצה אותו בענק במונדיאל 2022 בקטאר, בתום הגמר הבלתי נשכח מול צרפת וקיליאן אמבפה, שם הניף את הגביע והוסיף את הכוכב השלישי לחולצה של האלביסלסטה.