זן נדיר: ההגנה של ספרד שברה שיאים חריגים

המשפט ש"הגנה מביאה תארים" הוכיח את עצמו פעם נוספת עם זכייתה האדירה של הלה רוחה במונדיאל. מהשערים הנקיים, ועד לעקיפת הנבחרת ההיסטורית מ-2010

הצדפה היא אחד החומרים הכי קשים לפיצוח בטבע. היכולת שלה לספוג מכות היא מרשימה, כשהקונכייה משמשת כחומת מגן לפנינה שבתוכה. ספרד ניצחה הערב (ראשון) 0:1 את ארגנטינה בהארכה ומעבר לזכייתה השנייה בהיסטוריה, היא עושה זאת בצורה ההגנתית המרשימה אי פעם.

כמו שהקונכייה משמשת להגן על הפנינה, שחקני הלה רוחה הגנו על שערו של אונאי סימון, לו מניות רבות בעצמו, עם הישג היסטורי: ספיגה אחת בלבד בכל הטורניר. לא עניין של מה בכך כשמדובר גם במונדיאל הארוך בהיסטוריה, בו ספרד שיחקה שמונה משחקים.

למעשה, שחקניו של לואיס דה לה פואנטה, בניצוחו על הקווים, שברו את השיא הקודם שעמד על שתי ספיגות, אותו השיגו שלוש נבחרות בעבר: צרפת בשנת 1998, איטליה בשנת 2006 וספרד, בזכייתה הראשונה אי פעם בגביע העולם, ב-2010.

לואיס דה לה פואנטה (רויטרס)

כמובן שזה מצטרף לשיא השערים הנקיים עליהם שמר אונאי סימון כשעם המשחק מול ארגנטינה, השיא עומד על שבעה כאלו, שיא שכבר נשבר בחצי הגמר והתארך בזכות עוד הופעה נהדרת של הנבחרת בפן ההגנתי.

הספיגה הבודדת הגיעה במשחק נגד בלגיה במסגרת רבע הגמר מראשו של שארל דה קטלארה, במה שהיה שוויון זמני בלבד. בכך, הלה רוחה הפכו גם לרביעית בהיסטוריה שלא נקלעה לפיגור, אחרי איטליה בשנת 1938, ששחזרה את זה ב-1982 ומערב גרמניה שעשתה זאת ב-1990.