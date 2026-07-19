בדרך ליעד חדש: דולב חזיזה מתקרב למכבי נתניה

הקשר בן ה-31 שיעזוב את מכבי חיפה אחרי שבע עונות שבהן שימש גם כקפטן, קרוב להסכם על פיצוי כספי ונותרו פערים שניתנים לסגירה בינו לבין היהלומים

דולב חזיזה מתקרב למכבי נתניה. הקשר בן ה-31, שיעזוב את מכבי חיפה אחרי שבע עונות בהן שימש גם כקפטן, קרוב להסכם על פיצוי כספי ונותרו פערים שניתנים לסגירה בינו לבין היהלומים.

חזיזה, זכה להתעניינות מחו"ל אך בימים האחרונים קיבל החלטה שהוא רוצה להמשיך בארץ, כאשר הוא אף שוחח לאחרונה עם מאמן מכבי נתניה רוני לוי, שהבהיר לי כי הוא בונה עליו וקיימת אופטימיות שהדברים ייסגרו.

למעשה, בסביבת המו"מ, מעריכים כי ניתן להגיע לחתימה עד יום שלישי, כאשר נתניה תחזור ממחנה האימונים שלה בפולין מחר (שני) בערב וחזיזה יוכל להצטרף מיידית לאימונים בחוזה לשנתיים.

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אם יעבור לנתניה, זו תהיה קבוצתו החמישית בישראל של חזיזה אחרי בני יהודה, הפועל ר"ג, מכבי חיפה וסקציה נס ציונה, בה החל את דרכו. אם לא יהיו הפתעות, הדבר יקרה עד אמצע השבוע