אא״ק אתונה הגישה הצעה רשמית על קינגס קאנגווה

קבוצת הפאר היוונית מנסה לצרף את קשר הפועל באר שבע, אך ההצעה הראשונה שהוגשה נמוכה משמעותית מדרישת האדומים, שמבקשים יותר מ-4 מיליון אירו

האם הגיעה קבוצה שמוכנה לרכוש מיידית את קינגס קאנגווה? מועדון הפאר היווני אא״ק אתונה הגיש הצעה רשמית להפועל באר שבע לרכישת כוכב הקבוצה.

ההצעה נמוכה משמעותית ממה שדורשים בבאר שבע – למעלה מ-4 מיליון אירו. קאנגווה פגש את אא״ק בעונה שעברה והצליח להרשים את היוונים, שכעת מנסים להוציא את המהלך לפועל.

גורם בהפועל באר שבע מרגיש שאא״ק להוטה לצרף את קאנגווה וההערכה שהיוונים יגישו הצעה גבוהה יותר, שתתאים לדרישות של אלונה ברקת, ואז יהיה קשה למנוע מהקשר להתקדם.

אלופת יוון מציעה שכר כפול ממה שקינגס קאנגווה מרוויח בבאר שבע ולכן יהיה קשה לעמוד בדרכו כל עוד והיוונים יגדילו משמעותית את ההצעה.

קינגס קאנגווה (אורן בן חקון)

כזכור, גם לבסקי סופיה הגישה מוקדם יותר הקיץ הצעה על הקשר בשווי של 2 מיליון אירו, כשגם היא כמובן לא עומדת בתנאים של אלופת המדינה.

שחקן העונה עם מספרים מרשימים

שחקן נבחרת זמביה סיים עונה נפלאה בהפועל באר שבע ב-2025/26, לאחר שנבחר בטקס נבחרי העונה של ONE לשחקן העונה בליגת העל, והוביל את קבוצתו לזכייה באליפות.

הדרומיים נהנו מהמספרים המרשימים שלו: קאנגווה כבש לא פחות מ-12 שערים, רבים מהם במשחקים החשובים מול קבוצות הצמרת, כשהוא הוסיף 9 בישולים מעמדת הקשר המרכזי.

קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)

את עונת 2026/27 הוא פתח עם שער במשחק אלוף האלופים, אך לצערו זה הסתיים בהפסד 3:1 למחזיקת גביע המדינה מכבי תל אביב.

השבוע הפועל באר שבע תתחיל את הדרך שלה במוקדמות ליגת האלופות, וקאנגווה צפוי להיות אחד השחקנים המשמעותיים לאפשרות לעלות לשלב הבא.