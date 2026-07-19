בטעם חמוץ: נבחרת העתודה הובסה מול ליטא

על אף ששמרו על המקום בדרג א', נבחרת ישראל סיימה את אל' אירופה U20 עם 95:79 אחרי שלא הצליחו לעמוד בקצב בחצי השני. סהר וקלר בלטו עם 16 נק' כ"א

על אף שהבטיחה את הישארותה בדרג א’ בניצחון הגדול על איטליה במשחק הקודם, נבחרת העתודה סיימה היום (ראשון) את הקמפיין עם תבוסה 95:79 לליטא וסיימה את משחקי הדירוג במקום העשירי באליפות אירופה עד גיל 20.

הרבע הראשון היה שוויוני לאורכו, כשרק שלשה שתי שניות לסיומו העניקה לליטאים יתרון נקודה על חניכיו של אורן אהרוני ועם הירידה להפסקה, הכחולים-לבנים הצעירים אף הובילו 39:41, אך עם החזרה לפרקט היריבה הגבירה קצב ובסיום הרבע השלישי כבר הובילה לראשונה בהתמודדות בהפרש דו ספרתי, 69:59.

ברבע האחרון, למרות שהחבורה הצעירה ניסתה להראות סימני חזרה, ליטא לא הורידה רגל מהגז ולקראת הסיום הפער כבר עמד על 21 נקודות. עד לבאזר, הכחולים-לבנים הצליחו להוריד את ההפרש ל-16, אך הפסידו לבסוף 95:79.

קלעו לנבחרת: אורן סהר 16 נקודות (8 אסיסטים), יונתן קלר 16, רני בלגה 12 (8 ריבאונדים), אביב הנקין 11, תמיר גולד 8 (7 ריבאונדים), אלון דניאלי 6, ג’ול כראם 6 ומירון כץ 4.