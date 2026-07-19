אריאל אטיאס פורש אחרי 16 שנים באתלטיקה

שיאן ישראל בקרב עשר יסיים את הקריירה התחרותית אחרי אליפות ישראל ויצטרף לצוות האימון באקדמיה למצוינות. "מסיים את הפרק הזה בלב כבד, אך שלם״

לאחר 16 שנה באתלטיקה הישראלית, אריאל אטיאס בן ה-27, אתלט הקרב רב הטוב בישראל בכל הזמנים, החליט לפרוש ולסיים את הקריירה כספורטאי תחרותי, כך הודיע היום (ראשון) איגוד האתלטיקה שצירף אותו לצוות האימון של האקדמיה למצוינות.

לאטיאס היו 20 הופעות במדי נבחרת ישראל, 8 שיאי גילאים כולל שיא ישראלי בקרב עשר, הוא אף זכה באליפויות ישראל רבות, ושבר שיא ישראל בן 26 שנה בשנת 2020, כשעבר את השיא ההיסטורי של ארז מלצר. בשנים האחרונות אריאל החל גם בקריירת האימון שלו, במקביל להיותו ספורטאי פעיל ובספטמבר הקרוב, אריאל יצטרף לצוות האימון של האקדמיה למצויינות ובכך ימשיך להישאר כחלק בלתי נפרד ממשפחת האתלטיקה ויתרום לעיצוב דור העתיד של הקרב רב בישראל.

״מסיים בלב כבד, אך שלם״

אריאל אטיאס מסר: ״אני מסיים את הפרק הזה בלב כבד, אך שלם. לפעמים אחד האתגרים הגדולים ביותר של ספורטאי הוא לדעת מתי הגיע הזמן לעצור. במשך 16 שנים זכיתי לחיות את החלום שלי. אבל אם יש משהו שהאתלטיקה לימדה אותי, הוא שהישגים ומדליות הם רק חלק קטן מהדרך״.

״היא לימדה אותי משמעת, התמדה, בגרות, ענווה, אחריות, להתמודד עם כישלונות, להמשיך גם כשקשה ולהאמין בעצמי גם כשאחרים פחות האמינו. אלה הערכים שילוו אותי הרבה אחרי שהתחרות האחרונה תסתיים. המסלול אולי מסתיים כאן, אבל הדרך שלי בספורט רק משנה כיוון״.

אליפות ישראל, שתתקיים מחר באיצטדיון גבעת רם בירושלים, תהיה האליפות האחרונה בה יתחרה אריאל כספורטאי הישגי.