ההקבלה לאינייסטה והמספרים: אולמו כובש את ספרד

קשרה של ברצלונה התחיל בכלל כשחקן מחליף, אך הוכיח כמה הוא חשוב ללה רוחה לפני הגמר מול ארגנטינה ב-22:00. ההשוואה לאגדה, וההשפעה הגדולה על הדשא

דני אולמו אולי לא היה השם הראשון בהרכב של ספרד עם פתיחת מונדיאל 2026, אך ככל שהטורניר התקדם הפך קשר ברצלונה לאחד מעמודי התווך של הנבחרת. אחרי שנותר על הספסל במשחקי הפתיחה, הוא קיבל את המקום בהרכב מול ערב הסעודית, במשחק שנחשב לטוב ביותר של ספרד בשלב הבתים, ומאז ביסס את מעמדו כאחד השחקנים המשמעותיים ביותר במסע של לה רוחה אל הגמר.

המספרים מספרים את הסיפור. ב-56 הופעותיו במדי נבחרת ספרד רשם אולמו 33 ניצחונות, 21 תוצאות תיקו ושני הפסדים בלבד. למעשה, רק אחד מאותם הפסדים הגיע כאשר פתח בהרכב – ה-2:1 ליפן במונדיאל 2022. בנוסף, הוא כבר עומד על 12 שערים ו-11 בישולים במדים הלאומיים, כאשר שמונת הבישולים שלו בשלבי ההכרעה של היורו והמונדיאל הם הנתון הגבוה ביותר אי פעם של שחקן ספרדי.

הרבה יותר ממספרים

ההשפעה של אולמו חורגת הרבה מעבר לסטטיסטיקה. שיתוף הפעולה שלו עם לאמין ימאל, מיקל אויארסבאל ושאר שחקני ההתקפה הפך לאחד מנשקי המפתח של לואיס דה לה פואנטה, אך לא פחות חשוב מכך, הוא הפך גם למנהיג בחדר ההלבשה.

אדיר: ספרד עם 0:2 ענק על צרפת בדרך לגמר

בספרד כבר מגדירים אותו כ"קפטן החמישי" של הנבחרת, ולא במקרה. בחצי הגמר מול צרפת, למשל, הוא לקח אחריות ברגע קריטי כאשר החזיק בכדור לפני בעיטת הפנדל, ספג את כל הלחץ והביקורת מצד שחקני היריבה ואפשר לאויארסבאל להישאר מרוכז בדרך לשער שקבע 0:1.

הושווה לאינייסטה

היכולת שלו להוביל את המשחק ואת חבריו לקבוצה הובילה לא מעט פרשנים להשוות אותו לאנדרס אינייסטה, מגיבורי הזכייה של ספרד במונדיאל 2010. גם אינייסטה עצמו שיבח את תרומתו של אולמו לנבחרת הנוכחית, בעוד נתוני התנועה שלו בין הקווים והחדירות לעומק מציבים אותו בין המצטיינים בטורניר. למרות זאת, אולמו עצמו מסרב להיכנס להשוואות ואמר: "יש רק אינייסטה אחד".

אנדרס אינייסטה במדי נבחרת ספרד (IMAGO)

הדוגמה הבולטת ביותר לאיכויותיו הגיעה בשער השני מול צרפת. אולמו זיהה את הפרצה בהגנה הצרפתית, סיפק מסירת עקב גאונית תוך כדי מאבק עם שחקן יריב והותיר את פדרו פורו חופשי לכבוש. המהלך הזה, לצד המחמאות שקיבל מאגדות כדורגל ספרדיות כמו ססק פברגאס וחואן מאטה, ממחיש מדוע רבים מאמינים שהקשר בן ה-28 כבר אינו רק שחקן איכותי, אלא המנהיג החדש של נבחרת ספרד.