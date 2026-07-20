שוב מלכי העולם והיבשת: ההישג ההיסטורי של ספרד

אחרי שהניפה את גביע אירופה ב-2024, לה רוחה זכתה במונדיאל והשלימה דאבל היסטורי, ובכך הופכת לנבחרת הראשונה בהיסטוריה שעושה זאת בפעם השנייה

נבחרת ספרד שוב על גג העולם. הניצחון האדיר הלילה (ראשון) על ארגנטינה בגמר מונדיאל 2026 לא רק העניק לספרדים את גביע העולם השני בתולדותיהם, אלא גם חתם ציון דרך היסטורי יוצא דופן. החבורה של לואיס דה לה פואנטה, שרק לפני שנתיים חגגה זכייה ביורו 2024 על אדמת גרמניה, מחזיקה כעת בשני התארים היוקרתיים ביותר בכדורגל העולמי בו-זמנית – אלופת אירופה ואלופת העולם.

הישג כזה, של שליטה מוחלטת גם בזירה היבשתית וגם בזירה העולמית, הוא נדיר במיוחד. למעשה, ספרד של 2026 מצטרפת למועדון אקסקלוסיבי שכלל עד היום שלוש שושלות היסטוריות בלבד (כולל אחת של ספרד עצמה). הנה הנבחרות הבודדות שהצליחו להחזיק בשני התארים במקביל.

מערב גרמניה (1972-1974)

הראשונה שעשתה זאת הייתה מכונת הכדורגל הגרמנית של שנות ה-70. בהובלת אגדות כמו פרנץ בקנבאואר וגרד מילר, הגרמנים זכו תחילה ביורו 1972 בבלגיה, ושנתיים לאחר מכן השלימו את המשימה כשאירחו את מונדיאל 1974 וניצחו בגמר את הולנד של יוהאן קרויף.

צרפת (1998-2000)

הפעם הבאה שזה קרה חיכתה עד סוף שנות ה-90. דור הזהב הצרפתי, בראשותו של זינדין זידאן, זכה במונדיאל הביתי ב-1998 אחרי ניצחון מוחץ על ברזיל בגמר. השליטה נמשכה גם ביורו 2000 שנערך בהולנד ובלגיה, שם דרמת ענק ו"שער זהב" של דויד טרזגה מול איטליה בגמר העניקו לטריקולור את התואר הכפול.

ספרד (2008-2012)

השושלת הגדולה מכולן, ואחת הקבוצות הטובות בהיסטוריה של המשחק. ה"טיקי-טאקה" הספרדי, עם צ'אבי, אינייסטה, קסיאס ופויול, לא רק החזיק בשני התארים במקביל – הוא ייצר רצף בלתי נתפס של שלושה תארים גדולים: זכייה ביורו 2008, זכייה במונדיאל 2010 בדרום אפריקה, וקינוח עם זכייה נוספת ביורו 2012.

היסטוריה שחוזרת על עצמה

עם הזכייה הערב, ספרד קובעת תקדים מדהים. היא הנבחרת הראשונה והיחידה אי פעם שמצליחה להעמיד דור שמחזיק בתוארי אלופת אירופה ואלופת העולם במקביל – בפעם השנייה בהיסטוריה שלה. הדור של לאמין ימאל, פדרי, קוקורייה ופאו קובראסי, הוכיח שהוא ראוי להיכנס לאותו משפט עם אגדות העבר, והחזיר את הכדורגל הספרדי לשליטה מוחלטת ובלתי מעורערת בכדורגל העולמי.