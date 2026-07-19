"בית"ר צריכה להגיד לאופ״א שהיא לא מוכנה לשחק"

הרב עמי פייקובסקי התייחס ב"שיחת היום" לבעיה בה נמצאת הקבוצה מהבירה, שאמורה לשחק באירופה בצאת צום 9 באב: "רק טוב יכול לצאת מזה שהם לא ישחקו"

הרב עמי פייקובסקי התייחס היום (ראשון) בתכנית "שיחת היום" לסוגיית המשחק של בית"ר ירושלים במסגרת האירופית, שאמור להתקיים בצאת תשעה באב, כאשר חלק משחקני הקבוצה צפויים לעלות לדשא לאחר צום ממושך של כ-24 שעות. פייקובסקי התייחס לדילמה ההלכתית, לשחקנים שצמים ובהם אלמוג כהן, והסביר כיצד לדעתו יש לפעול מבחינת ההלכה.

מה שלומך?

“ברוך השם”.

יש את הסוגיה השבוע של צום תשעה באב ולבית”ר יש משחק באירופה, שאמור להתקיים בשעות הצום, השחקנים יעלו לדשא אחרי שהם כבר 23 שעות בצום. מה מותר להם? מה אסור להם? אולי הם צריכים להתחיל קודם את הצום ולסיים אותו בשעה מוקדת יותר, בקבוצה אמרו שהם יתייעצו עם הרב מה לעשות, יש לא מעט שחקנים שצמים וגם אלמוג כהן, מה יש לעשות מבחינת ההלכה עמי?

”קודם כל אנחנו כולנו שמחים על הכדורגל והספורט, אבל צריך לזכור שתעשה באב זה יום מיוחד בלוח השנה היהודי, זה יום אבל לאומי של חורבן בית המקדש, יום שאסונות פקדו את עם ישראל, אז ראוי שכל אחד יקדיש את הזמן לאחדות נפש, לחיבור, למסורת שלנו. המשחק יתקיים במוצאי תשעה באב נכון, כל אחד שינהג איך שהוא רואה לנכון”.

התפאורה של קהל בית"ר ירושלים (חגי מיכאלי)

השאלה, השחקנים לא יכולים לעלות לשחק אחרי שלא אכלו במשך 24 שעות, זה לא יכול לקרות מבחינה בריאותית, האם יש משהו באמצע שאפשר לעשות לקראת הדבר, מבחינת ההלכה? מה אתה הולך להגיד להם?

”אי אפשר סתם לזרוק דברים, אבל צריך להבין דבר אחד, זה מסובך. אלמוג כהן עם כיפה, גם השחקנים כולם מתפללים, כשהם נסעו לבולגריה הם ביקשו ממני שאביא להם ספר תורה והם לקחו איתם. במטוס הם ארגנו לזה מקום מיוחד והם מאוד מאמינים, מה אני יכול להגיד להם?”

אני שואל אותך, אם יש פתרון לזה, זאת הסיבה שהעלנו אותך לקו, כדי שתגיד לנו אם יש איזשהו פתרון אפשרי לבעיה.

”אני בטוח שהרבה שחקנים ייצאו מהצום ולא תהיה להם ברירה אם יצטרכו לשחק אחרי הצום”.

שחקני בית"ר ירושלים בדו קרב הפנדלים (רועי כפיר)

איך אפשר לשחק לפני שהצום ייגמר?

”אני מסכים איתך במאה אחוז, אני לא יודע מה להגיד לך. אם אני בעל הבית של הקבוצה, אני הייתי פונה לאופ״א ואומר להם, תשמעו אני לא עולה לשחק ביום הזה”.

אבל לא סופרים אותך שם, מה זה לא עולה לשחק? יזרקו אותך מאופ״א ויגידו לך להתראות.

“נו ומה עדיף שייזרקו אותך מהשמיים או מאופ״א?”

אז אתה אומר שלדעתך בית”ר ירושלים לא צריכה לשחק בכלל?

”בטח, אם בית”ר ירושלים תצא עם הכרזה, גם בארץ, שהיא לא מתאמנת ולא משחקת בשבת, אז לא יזרקו אותה”.

שון וייסמן, חוגג שער ראשון במדי בית"ר ירושלים (חגי מיכאלי)

הרב פייקובסקי, אבל יבואו כל הקבוצות ויגידו שהן לא משחקות בשבת ואז איך יהיה לך פה כדורגל? מתי ישחקו?

”ירושלים זה משהו אחר. זה מקום קדוש, כולם יודעים ששם אנחנו רוצים ומצפים לבית המקדש, אי אפשר להשוות את זה לשום דבר בעולם, כמה ירושלים יש לך בעולם?

אנשי בית”ר כבר דיברו איתך?

”לא. לא דיברו איתי עדיין.”

הרב עמי פייקובסקי ואלמוג כהן (גיא בן זיו)

בשורה התחתונה, הרב פייקובסקי מייעץ לבית”ר ירושלים ואלמוג כהן לא לעלות לשחק השבוע, לוותר על המשחק לעוף מאופ״א

”אני אומר בביטחון, שרק דבר טוב יכול לצאת מזה. הם יעמדו חזק ויגידו אנחנו לא יכולים לשחק בתשעה באב, ביום כיפור ובימי שבת, זה הכל, אין שום ויכוח עם זה.