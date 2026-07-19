"הגענו לסיכום עם סלאח, אך סוכנו העלה את הבקשה"

נשיאה של בשיקטאש זעם על נציגו של הכוכב המצרי אחרי שכבר נפגש עם המאמן של הנשרים: "בגלל שבתקשורת פרסמו על סגירת העסקה, הוא דרש עוד 35 אחוזים"

בימים האחרונים נפוצו דיווחים רבים על כך שאחרי שעזב את ליברפול, מוחמד סלאח נמצא בדרכו לבשיקטאש הטורקית. לאחר שהמועדון הכחיש זאת בסוף השבוע האחרון ותקף את אחד העיתונאים הטורקים, היום (ראשון), נשיא בשיקטאש, סרדאר אדאלי יצא להתקפה נוספת, הפעם כלפי סוכנו של הכוכב, רמי עבאס.

בראיון שהעניק לתקשורת, אדאלי סיפר כי סלאח היה פתוח למעבר, ואף נפגש עם המאמן החדש של הנשרים, וינצ’נזו איטליאנו יחד עם המנהל המקצועי ואף נתן להם את האישור לכך שהוא רוצה להגיע.

“אחרי שכבר הגענו לסיכום ראשוני, בגלל שבתקשורת פרסמו שהעסקה קרובה לסגירה, הסוכן שלו (עבאס) העלה את דרישת העמלה שלו לרמות בלתי נתפסות, ב-35 אחוזים בערך. מנקודת המבט שלנו, אין סיכוי לקבל אחוזים כאלו. בנוסף, אנחנו לא חושבים שסלאח מודע לסכומים האלה”, שיתף אדאלי.

מוחמד סלאח. איפה ישחק בעונה הבאה? (רויטרס)

הנשיא גם הכחיש שגורמים חיצוניים ומתווכים היו מעורבים בעסקה, כשהשיחות בוצעו רק מול עבאס בעצמו. בינתיים, הסוכן הודיע כי זה עדיין לא ברור היכן מוחמד סלאח ישחק בעונה הבאה, ושאין שום עסקה סגורה עם בשיקטאש.

הכל עדיין פתוח

שמו של סלאח הוזכר ללא מעט קבוצות ברחבי אירופה פרט לבשיקטאש, כשגם הכסף הגדול בערב הסעודית וההרפתקאות בארצות הברית הוזכרו, כשלא מזמן ב’אתלטיק’ דווח כי קיימת אפשרות שהכוכב המצרי ישתף פעולה עם אור בלוריאן בקנזס סיטי.