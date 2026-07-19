רשמית: עמית אהרוני חתם בעירוני נהריה

כפי שפורסם ב-ONE, הרכז מצטרף לסגולים אחרי עונה במכבי רחובות והפך לרכש השני של הקבוצה אחרי אמין סטיבנס. גם אייזיק, בוגוסלבסקי, גוט ואלון בדרך

לאחר שהכריזה רשמית בסוף השבוע שעבר על החתמתו של אמין סטיבנס, היום (ראשון) הודיעה עירוני נהריה רשמית על החתמתו של עמית אהרוני. על כך שאהרוני סיכם בנהריה דיווחנו כאן באתר.

אהרוני (24, 1.87), בוגר מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, מגיע לנהריה לאחר עונה במדי מכבי רחובות, שבה רשם ממוצעים של 7.9 נקודות, 6.4 אסיסטים, 3.1 ריבאונדים ו-1.5 חטיפות ב-28 משחקים.

לאהרוני ניסיון עשיר בליגה הלאומית, הכולל עליות לליגת העל עם נתניה ורמת גן וזכייה באליפות עם הפועל גלבוע גליל בעונת 2023/24, שבסיומה נבחר לשחקן המצטיין של הפלייאוף.

רובן נייברגר (רועי כפיר)

״שחקן מוכח בליגה הזאת״

מאמן הקבוצה, רובן נייברגר אמר: ״עמית הוא שחקן מוכח בליגה הזאת, בעל יכולת ניהול משחק והבנת משחק ברמה הגבוהה ביותר. אני בטוח שהיכולות שלו, לצד האופי והמנהיגות שהוא מביא איתו, יתרמו רבות למרקם הקבוצתי שאנחנו בונים. אני שמח שעמית מצטרף למשפחת עירוני נהריה ומאחל לו הצלחה רבה.״

עמית אהרוני הוסיף: ״שמח ומתרגש להצטרף לעירוני נהריה. אני מגיע עם הרבה מוטיבציה ורצון לעזור לקבוצה להגיע הכי רחוק שאפשר ולתת הכול. מחכה לפגוש את החברים לקבוצה, את הצוות וכמובן את הקהל המדהים. יאללה נהריה!״

בנוסף לרכש הזה, בנהריה כבר סיכמו עם אריאל אייזיק, בוריס בוגוסלבסקי וגולן גוט, כאשר גם עמית אלון במשא ומתן ועתיד להצטרף.